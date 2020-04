Netanyahu e increzator ca SUA ii vor permite anexarea Cisiordaniei in doua luni

Ziare.

Palestinienii si-au exprimat indignarea fata de planurile israeliene de a-si consolida controlul asupra zonelor cucerite in razboiul din 1967, teritoriu pe care il solicita pentru a-si construi un stat propriu.Netanyahu, anuntand un acord cu rivalul sau centrist Benny Gantz saptamana trecuta pentru formarea unui guvern de unitate nationala, a fixat data de 1 iulie pentru inceperea discutiilor cabinetului despre extinderea suveranitatii israeliene asupra coloniilor din Cisiordania si anexarea pur si simplu a Vaii Iordanului.O astfel de decizie ar urma sa fie convenita cu Washingtonul, potrivit acordului Netanyahu-Gantz.Intr-un mesaj video adresat duminica unui grup crestin proisraelian in Europa, Netanyahu a descris propunerea de pace americana anuntata de Donald Trump in ianuarie drept o promisiune de a recunoaste autoritatea Israelului asupra coloniilor israeliene din Cisiordania."In cateva luni sunt sigur ca acest angajament va fi onorat", a declarat Netanyahu Comisiei europene pentru Israel Responsabilii palestinieni n-au facut niciun comentariu imediat cu privire la afirmatiile lui Netanyahu.Palestinienii au respins categoric propunerea de pace a lui Trump si din cauza ca acorda Israelului cea mai mare parte la ceea ce ei au aspirat in cursul deceniilor de conflict, inclusiv aproape intreaga zona ocupata unde Israelul a infiintat colonii.Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat miercuri ca ramane la latitudinea Israelului daca sa anexeze parti din Cisiordania si a declarat ca Washingtonul isi va expune punctul de vedere pe acest subiect in mod privat noului cabinet de ministri israelian.Palestinienii, la fel ca multe tari occidentale, considera coloniile israeliene din Cisiordania drept ilegale in baza Conventiilor de la Geneva care interzic astfel de asezari in teritoriile capturate in razboi . Israelul contesta aceasta, invocand necesitati de securitate si legaturi biblice, istorice si politice cu acest pamant.