Netanyahu, evacuat de la un miting electoral de frica rachetelor trase din Gaza

Conform unei inregistrari video difuzate de postul de televiziune public Kan 11, un agent de securitate s-a apropiat de Netanyahu si l-a informat despre existenta unui cod rosu de alerta. Premierul israelian a salutat apoi adunarea formata din aproximativ 100 de alegatori, membri ai Partidului Likud, dupa care a fost evacuat impreuna cu sotia sa Sara, informeaza AFP si Reuters."Un proiectil dinspre Fasia Gaza avand drept tinta teritoriul israelian a fost interceptat de sistemul de aparare antiracheta Domul de Fier", a informat armata intr-un comunicat scurt, in care se mai precizeaza ca sirenele s-au declansat in special in orasul Ashkelon, unde avea loc intalnirea la care participa Benjamin Netanyahu.In septembrie, liderul Partidului Likud, aflat atunci in campanie electorala pentru legislative, a mai fost evacuat dintr-o intalnire publica in orasul Ashdod din sudul Israelului, dupa ce sirenele au anuntat iminenta unui tir de rachete dinspre Fasia Gaza.Joi, membrii Partidului Likud sunt chemati sa isi aleaga noul lider in cadrul alegerilor interne solicitate de principalul rival al premierului, Gideon Saar, care este hotarat sa ocupe postul de presedinte al partidului. Pe 2 martie este programat cel de-al treilea scrutin legislativ in mai putin de un an, in speranta de a se pune capat celei mai grave crize politice pe care o traverseaza tara, liderii celor doua partide aflate la egalitate, Likud si Alb-Albastru, nereusind sa ajunga la o intelegere asupra formarii unui guvern de coalitie.AFP aminteste ca pe 19 si 20 decembrie au fost trase doua tiruri de rachete din Fasia Gaza spre Israel, incident care nu s-a soldat cu raniti.Ca reactie, aviatia israeliana a bombardat in doua randuri facilitati ale Hamas, organizatia islamista aflata la conducerea enclavei palestiniene. Israelul considera responsabila aceasta miscare pentru toate tirurile cu rachete provenind din Fasia Gaza, in pofida faptului ca tinta statului evreu vizeaza si alte miscari armate palestiniene.Din 2008, Israelul a condus trei razboaie impotriva organizatiei Hamas si a gruparilor sale aliate din Fasia Gaza, unde 2 milioane de palestinieni traiesc in conditii dificile, din cauza conflictului, a saraciei si a blocadei israeliene impuse de peste 10 ani.