Netanyahu lauda atacurile aeriene de sambata, lansate asupra obiectivelor militare din Gaza

Over the last hour, IDF fighter jets targeted dozens of military targets in four Hamas military compounds throughout the Gaza Strip. The focus of the wide-scale strike was a Hamas Battalion HQ in Beit Lahia pic.twitter.com/nDIxRA4ovn - IDF (@IDFSpokesperson) July 14, 2018

Moments ago, IDF fighter jets struck a high-rise building in the Al-Shati refugee camp in northern Gaza. The building was a Hamas training facility. A tunnel was dug under the building & used for underground warfare training. This tunnel is part of a Hamas terror tunnel network pic.twitter.com/M3C53RKMaC - IDF (@IDFSpokesperson) July 14, 2018

Amintim ca sambata trei atacuri succesive ale unor avioane si drone israeliene au fost lansate asupra unor pozitii ale Hamas ca reactie la un atac cu grenade asupra soldatilor israelieni.Oficiali palestinieni din domeniul sanatatii au declarat ca doua persoane au fost ucise, iar alte 12 au fost ranite, in urma atacurilor aeriene din Gaza, potrivit BBC De asemenea, trei israelieni au fost raniti de una dintre cele 90 de rachete lansate asupra Israelului.Fortele de Aparare Israeliene (IDF) au sustinut ca au atacat facilitati folosite de Hamas, care domina Gaza, inclusiv un sediu din Beit Lahia, o baza de antrenament localizata intr-o cladire din nordul orasului Gaza, dar si mai multe unitati de depozitare a armelor si lansatoarelor de rachete."Dupa consultari cu ministrul Apararii, am convenit asupra unei actiuni puternice impotriva teroristilor Hamas", a spus Netanyahu intr-un clip video."IDF au lansat cele mai dure atacuri asupra Hamas de la Operatiunea Protective Edge (o operatiune a Fortelor de Aparare Israeliene, lansata pe 8 iulie 2014 in Fasia Gaza - n.red.) incoace. Daca va fi necesar, vom lansa atacuri din ce in ce mai puternice", a mai spus premierul israelian.Cu toate acestea, oficialii palestinieni au declarat ca o incetare a focului a fost convenita acum datorita "eforturilor internationale venite din Egipt".Amintim ca aviatia israeliana a lansat, sambata dimineata, o serie de atacuri asupre unor pozitii Hamas din Gaza , ca reactie la un atac cu grenade asupra soldatilor israelieni.Astfel, trei atacuri succesive ale unor avioane si drone israeliene au fost lansate asupra unor pozitii ale Hamas, au relatat presa locala si surse din domeniul securitatii.In acelasi timp, din Gaza au fost lansate spre sudul Israelului trei rachete artizanale.Israelul a reactionat dupa ce asupra trupelor sale stationate la est de Rafah, in Fasia Gaza, au fost aruncate vineri grenade si bombe incendiare, iar un soldat israelian a fost ranit usor, potrivit unui purtator de cuvant al armatei.A.D.