Netanyahu promite sa anexeze parti strategice din Cisiordania daca va fi reales, in stransa coordonare cu Trump

"Astazi, imi anunt intentia de a aplica, intr-un viitor guvern, suveranitatea Israelului asupra Vaii Iordanului si a partii de nord a Marii Moarte", a declarat Netanyahu in cadrul unei conferinte de presa de la Ramat Gan, din apropiere de Tel Aviv.Valea Iordanului reprezinta circa 30% din Cisiordania, teritoriu palestinian ocupat de Israel din 1967. Valea Iordanului se intinde intre Marea Moarta, in sud, si orasul israelian Beit Shean in nord, avand o suprafata de 2.400 km2.Anuntul lui Netanyahu intervine cu o saptamana inainte de alegerile legislative israeliene, care se anunta aprig disputate.Netanyahu, care face o campanie de dreapta si care ii curteaza pe colonistii evrei favorabili anexarii Cisiordaniei, este in prezent umar la umar cu cel mai apropiat rival, fostul sef al armatei Benny Gantz, in fruntea partidului centrist "Albastru-alb".SUA, care au sprijinit neconditionat Israelul dupa venirea lui Donald Trump la Casa Alba la inceputul lui 2017, ar urma la randul lor sa prezinte planul lor detaliat de pace pentru Orientul Mijlociu dupa alegerile israeliene.Acest plan va fi "o oportunitate istorica si unica de a aplica suveranitatea noastra asupra coloniilor din Iudeea si Samaria si in alte locuri-cheie pentru securitatea noastra, patrimoniul si viitorul nostru", a adaugat Netanyahu, in fata drapelelor israeliene.Cu cateva zile inainte de alegerile legislative din aprilie, Netanyahu a promis deja anexarea coloniilor evreiesti din "Iudeea si Samaria", numele biblic al Cisiordaniei ocupate.Chiar daca colonizarea de catre Israel a Cisiordaniei si a Ierusalimului de Est a continuat sub toate guvernele israeliene din 1967, ea s-a accelerat in ultimii ani sub impulsul lui Netanyahu si a aliatului sau de la Washington, Donald Trump.In prezent, peste 600.000 de israelieni au o coexistenta adesea conflictuala cu trei milioane de palestinieni in Cisiordania si Ierusalimul de Est, noteaza AFP.In replica, o inalta responsabila palestiniana a declarat pentru France Presse ca anexarea unei parti din Cisiordania ocupata va ruina "orice sansa de pace"."Este o incalcare flagranta a dreptului international, este un furt de pamant flagrant, este epurare etnica. Distruge nu numai solutia cu doua state, ci orice sansa de pace", a spus Hanane Ashraoui, responsabila in cadrul Organizatiei pentru eliberarea Palestinei.