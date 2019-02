Netanyahu se apara in fata inculparii pentru coruptie: Vor sa rastoarne Guvernul. Voi fi premier inca multi ani

Opozitia ii cere demisia

Netanyahu, liderul Paritdului Likud (dreapta), s-a prezentat drept tinta unei campanii de calomniere fara precedent si a dat asigurari ca, intr-un final, din suspiciunile care-l vizeaza nu va ramane nimic, relateaza AFP, potrivit News.ro.El s-a exprimat intr-o declaratie televizata, dupa ce a fost informat de catre procurorul general Avichai Mandelblit cu privire la intentia acestuia din urma de a-l inculpa de coruptie, frauda si abuz de incredere.Acest anunt are loc in plina campanie in vederea alegerilor legislative anticipate de la 9 aprilie.Netanyahu a atacat ceea ce denunta drept "stanga" si care, apreciaza el, include lista principalilor sai contracandidati - de centru - Benny Gantz si Yair Lapid."Stanga stie perfect ca nu poate sa ne bata la urne, iar de trei ani e angrenata intr-o vanatoarea de vrajitoare fara precedent cu scopul de a rasturna Guvernul de dreapta pe care-l conduc si a instala in locul lui un Guvern stangist al lui Lapid si Gantz", a spus el."Acest castel de carti (de joc) se va darama total dupa alegeri", a adaugat el, abia stapanindu-si emotia la evocarea lucrurilor la care a fost supusa, in opinia sa, familia sa."Intentionez sa continui sa va servesc in calitate de premier timp de inca multi ani", a spus el.Partidul Muncii, aflat in opozitie, a cerut demisia lui Netanyahu: "Spectacolul s-a terminat. Netanyahu, este de ajuns, ne plasezi intr-o situatie delicata. Asuma responsabilitatea si demisioneaza! Natiunea israeliana nu vrea o conducere corupta"."Lupta judiciara trebuie purtata in calitatea de cetatean privat, fara a fi afectat postul de prim-ministru", precizeaza formatiunea de opozitie, potrivit Mediafax.La randul sau, Benny Gantz, liderul partidului de centru-stanga Rezistenta Israeliana, a cerut demisia premierului Israelului. "Benjamin Netanyahu trebuie sa arate responsabilitate nationala si sa demisioneze", a declarat Ganz.Partidul Likud (dreapta), condus de Benjamin Netanyahu, a respins cererile privind demisia premierului, subliniind ca acesta se bucura de prezumtia de nevinovatie.