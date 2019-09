Netanyahu se intalneste azi cu Boris Johnson, la Londra

Ziare.

Intr-un comunicat transmis miercuri, biroul lui Netanyahu a mai precizat ca acesta se va intalni si cu secretarul american al apararii Mark Esper, tot la Londra. Vizita sa se va incheia vineri, potrivit AFP si DPA.Aceasta vizita-fulger, cu mai putin de doua saptamani pana la alegerile care se anunta extrem de disputate, ii va permite liderului israelian sa ii intalneasca pe cei doi oficiali pentru prima data de cand acestia si-au preluat functiile.Netanyahu "va discuta cu premierul britanic Boris Johnson despre situatia din regiune (Orientul Mijlociu - n.r.) si mijloacele de a limita teroarea si agresiunea Iranului", se mai arata in comunicat.Israelul, in disputa cu Iranul de multi ani, a acuzat saptamana trecuta Teheranul ca incearca sa fabrice, prin intermediul miscarii siite libaneze Hezbollah, aliatul sau, rachete de precizie care ar putea cauza "enorme pierderi umane" pe teritoriul sau.De asemenea, intalnirea cu Esper se va focaliza, conform biroului lui Netanyahu, pe "nevoile Israelului in materie de securitate", cei doi oficiali discutand deja la telefon marti si convenind sa "isi continue dialogul la Londra".Cotidianul israelian Haaretz a scris ca Netanyahu incearca sa obtina un gest diplomatic din partea SUA inaintea alegerilor, sub forma unui angajament al presedintelui Donald Trump de a proteja Israelul de orice amenintare la adresa existentei sale.Anuntul privind vizita la Londra vine la o zi dupa ce Netanyahu a decis sa amane o vizita in India pana dupa alegeri.Media din Israel au relatat anterior miercuri ca Netanyahu va face in curand o vizita in Rusia pentru o intalnire cu presedintele Vladimir Putin.Netanyahu se foloseste de relatiile sale cu lideri mondiali ca parte a campaniei electorale.