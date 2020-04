Netanyahu si fostul sau rival Benny Gantz au batut palma pentru o coalitie guvernamentala de urgenta

Ziare.

Dupa trei scrutinuri din care nu a rezultat o majoritate clara - in aprilie si septembrie 2019 si in martie anul acesta - si dupa un an de blocaj politic, formatiunea de dreapta Likud a premierului si partidul Albastru Alb al lui Gantz au comunicat ca ajuns la un acord de uniune si implicit la majoritatea parlamentara pe care niciuna din cele doua forte nu reusise sa o asigure cu aliati mai mici.Conform presei israeliene, acordul prevede ca Netanyahu si Gantz vor fi prim-ministri pe rand.Actualul premier isi va pastra deocamdata functia.