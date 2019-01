Netanyahu vrea o confruntare cu martorii acuzarii

Ziare.

Anuntand pe Twitter cu trei ore inainte ca va face "un anunt special" la televiziunea israeliana, Netanyahu, aflat in cel de-al patrulea mandat, nu a confirmat zvonurile potrivit carora si-ar da demisia sau ca ar intenta propriul proces, scrie Reuters.In schimb, el a avut un discurs in care si-a sustinut din nou nevinovatia in mai multe cazuri de coruptie. El a afirmat ca este victima unei vanatori de vrajitoare si a precizat ca ii este negat dreptul de a-si contesta acuzatorii fata in fata."Cer o confruntare cu martorii statului acum. De ce le este frica? Ce au de ascuns? Nu imi este frica si nu am nimic de ascuns.. Din punctul meu de vedere, poate fi transmisa in direct, pentru ca publicul sa poata vedea si auzi", a afirmat Netanyahu.Drept raspuns, Ministerul Justitiei din Israel a comunicat ca investigatiile impotriva lui Netanyahu au fost efectuate profesionist.Cererea lui Netanyahu de a se organiza alegeri anticipate, inaintea unor alegeri din noiembrie, a fost vazuta ca un apel direct la votanti pentru un a primi un nou mandat politic care l-ar putea ajuta in fata unei posibile condamnari.Netanyahu, care conduce partidul de dreapta Likud, a declarat ca investigatorii au respins de doua ori cererile sale de a se confrunta cu martorii. Cel puti trei foste persoane de incredere ale premierului au cazut de acord sa depuna marturie impotriva sa, conform presei israeliene.Netanyahu este implicat in trei cazuri de coruptie. El a declarat ca nu se va retrage din cursa pentru un nou mandat de prim-ministru daca va fi pus sub acuzare.La inceputul lui decembrie, politia din Israel a recomandat punerea sub acuzare a lui Netanyahu si a sotiei sale, Sara, pentru frauda si dare de mita. Ei sunt suspectati ca au facut favoruri firmei de telecomunicatii Bezeq unei atitudini pozitive in media pentru cei doi.In februarie 2018, politia a recomandat punerea sub acuzare a lui Netanyahu in alte doua investigatii de coruptie. El a numit acele acuzatii ca fiind "fara nicio baza"