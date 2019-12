Noi alegeri legislative in Israel pe 2 martie, al treilea scrutin in mai putin de un an

Lovitura de poker?

Deputatii israelieni au in mod teoretic termen pana miercuri la ora locala 23.59 (si ora Romaniei) sa le ofere o majoritate nesperata celor doi rivali, aflati cot la cot in alegerile din aprilie, iar apoi in septembrie si incapabili sa uneasca 61 dintre cei 120 de membri ai Parlamentului. In lipsa unui acord, acest hemiciclu urmeaza sa dispara la miezul noptii de miercuri spre joi, relateaza AFP.Miercuri dimineata un comitet parlamentar a propus precipitarea lucrurilor si reunirea deputatilor pentru a vota in mod direct dizolvarea Knessetului (Parlament) in vederea convocarii unor noi alegeri la 2 martie.Deputatii s-au reunit ulterior si au adoptat intr-un prim vot preliminar dizolvarea Parlamentului si organizarea alegerilor la aceasta data, inaintea sarbatorii evreiesti Purim.Acest proiect urmeaza sa fie supus altor voturi miercuri, insa reduce sansele unui acord de ultim moment in vederea formariii unui guvern de uniune, in contextul in care Netanyahu si Gantz au fost incapabili sa se inteleaga sa imparta puterea.Dosare judiciare se afla in centrul acestui diferend. Cel mai longeviv premier din istoria Israelului - 13 ani, dintre care utimul deceniu neintrerupt - Netanyahu, in varsta de 70 de ani, a fost inculpat in noiembrie de coruptie , abuz de putere si fraude intr-o serie de dosare.Unii dintre apropiatii sai, inclusiv avocatul sau, urmeaza, de asemenea, sa fie inculpati pentru spalare de bani in dosarul achzitionarii de submarine de la societatea germana ThyssenKrupp.Netanyahu ar vrea sa conduca in calitate de premier un eventual guvern, cu speranta de a obtine o imunitate judiciara, ceea ce Gantz refuza, apreciind ca este necesar ca rivalul sau sa-si rezolve problemele cu justitia inainte sa fie premier.Intre cei doi rivali se afla nationalistul Avigdor Lieberman, liderul formatiunii Israel Beitenu, singura care ramane nealiniata si a carei sustinere le este suficienta lui Netanyahu si Gantz sa obtina o majoritate si sa evite noi alegeri."O valoare-cheie pentru mine este prietenia. Este un lucru care va este total strain", i-a comentat Lieberman lui Netanyahu, caruia i-a fost odinioara apropiat.In pofida acestei critici, "balamaua" Lieberman nu si-a jucat atuul in ultimele luni, impingand astfel Israelul in noi alegeri, spre marea dezamagire a unei parti a populatiei si a unei parti a presei.In cazul unui nou scrutin, ultimele sondaje, difuzate saptamana aceasta de postul Kan, plaseaza partidele Likud al lui Netanyahu si Kahol Lavan ("Albastru-Alb", culorile steagului israelian) al lui Gantz cot la cot.Confruntat cu o contestare in propria tabara, condusa de catre deputatul Gideon Saar, Benjamin Netanyahu a deschis usa unor alegeri primare in vederea desemnarii sefului Likudului, dand asigurari ca va obtine victoria intr-un asemenea scrutin intern.Netanyahu a subliniat, incercand sa-si atraga sustinatori, importanta, in opinia sa, a continuarii proiectului de anexare a unei portiuni strategice din Cisiordania, un teritoriu ocupat, si parafarii unui tratat al Apararii comune cu Statele Unite.Netanyahu este un apropiat notoriu al presedintelui Donald Trump, care a recunoscut suveranitatea israeliana in Platoul Golan , a recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, iar recent a apreciat ca toate coloniile israeliene din Cisiordania nu sunt contrare dreptului international.Astfel, Netanyahu afirma ca el ar fi singurul, prin relatiile sale cu administratia Trump, in masura sa faca dosare sensibile sa avanseze.La randul sau, partidul lui Benny Gantz a aprobat viitoarea candidatura a fostului militar in postul de premier.