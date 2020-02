O masina a intrat in soldati, la Ierusalim: 14 persoane sunt ranite, politia spune ca e atac terorist

Ziare.

In incidentul petrecut la Ierusalim, 12 dintre raniti sunt soldati care faceau un tur prin oras inaintea ceremoniei de depunere a juramantului.Potrivit politiei, soferul masinii a fugit dupa incident pe o strada apropiata de cartierele arabesti din Ierusalimul de est, unde se afla de asemenea un teatru si numeroase restaurante si baruri deschise pana tarziu.Incidentul survine la putin peste o saptamana dupa anuntarea de catre presedintele american Donald Trump a unui proiect pentru Orientul Mijlociu ce prevede in special ca Ierusalimul sa devina capitala "indivizibila" a Israelului.Ulterior, rachete si obuze de mortier au fost trase si baloane explozive au fost lansate aproape zilnic din Fasia Gaza spre teritoriul israelian, ducand la riposte ale armatei israeliene. Palestinienii resping categoric planul american, pe care il considera mult favorabil Israelului.Joi dimineata, agentia de presa oficiala Waffa a anuntat ca un palestinian a fost ucis si alti sapte raniti in ciocniri cu armata israeliana la Jenin, in nordul Cisiordaniei ocupate, dupa ce potrivit unor martori armata israeliana a intrat in oras pentru a distruge o locuinta.