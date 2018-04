Odiseea unui memorandum confidential al Guvernului, dar anuntat de Liviu Dragnea: Cine l-a propus si de ce e secret?

Cine are acces la documentele confidentiale adoptate de guvern

Vineri dimineata, am fost martorii unui nou conflict institutional, intre presedinte si Guvern, in jurul unei presupuse decizii a Cabinetului Dancila de a reloca ambasada Romaniei in Israel. Spunem "presupuse", pentru ca pe lista actelor adoptate de Guvern la ultimele sedinte nu figura un astfel de memorandum si nici purtatorul de cuvant al Guvernului nu stia nimic despre existenta acestuia.Singurul care stia era presedintele PSD, Liviu Dragnea, care a si anuntat hotararea Executivului de a muta reprezentanta diplomatica in Ierusalim, o decizie care contrazicea pozitia adoptata de Romania pana in prezent, alaturi de celelalte state europene.Am incercat sa aflam, totusi, cine a scris acest memorandum si cine isi asuma consecintele acestuia, intr-o zi cand premierul nu ii raspunde presedintelui la telefon , iar ministrul de Externe e plecat in Tunisia. Nu e de ignorat faptul ca, nici la sedinta in care documentul a fost adoptat, Teodor Melescanu nu a participat.Am cerut memorandumul mai intai Guvernului. Acesta ne-a comunicat ca documentul a fost initiat de Ministerul Afacerilor Externe si ca ramane secret."Caracterul documentului este stabilit de catre initiator, potrivit legislatiei si normelor de tehnica legislativa. In cazul la care faceti referire,. Decizia de clasificare a documentului in aceasta categorie a fost luata din considerente de politica externa si pozitionare a Romaniei, pana la momentul finalizarii procesului de consultare si adoptare a deciziei finale", se arata in raspunsul Executivului remis la solicitareaPe de alta parte, MAE precizeaza ca a fost lansat un proces de analiza si evaluare privind relocarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, dar aminteste si ca Romania a avut intotdeauna o pozitie echilibrata in gestionarea dosarului israeliano-palestinian.Intr-un punct de vedere remis, Ministerul Afacerilor Externe nu isi asuma, transant, o responsabilitate in ceea ce priveste memorandumul confidential adoptat de Guvern si anuntat de Liviu Dragnea, privind mutarea ambasadei."Prin initierea acestui demers, se urmareste identificarea celui mai potrivit mod de pozitionare/actiune a Romaniei, tinand cont de ultimele evolutii in acest dosar, precum si de un proces de consultare si coordonare, consistent si aplicat, cu partenerii si aliatii strategici ai Romaniei", se arata in documentul MAE.Ministerul Afacerilor Externe precizeaza, totusi, ca Romania a avut o pozitie echilibrata in gestionarea dosarului israeliano-palestinian, fapt confirmat inclusiv de recunoasterea, in plan bilateral, de mai bine de trei decenii a statului palestinian."Reamintim ca pozitia echilibrata este sustinuta inclusiv de preocuparea constanta a tarii noastre, in ceea ce priveste comunitatea originara din Romania aflata atat in statul Israel, cat si in Palestina", se arata in document.este daca memorandumul anuntat de Liviu Dragnea este redactat cu consultarea prealabila a ministrului de Externe si daca are semnatura lui Teodor Melescanu.Sunt intrebari pe carele-a adresat MAE, dar care nu au primit, pana acum, un raspuns.De altminteri, nici presedintele Klaus Iohannis nu a fost consultat sau anuntat si nici nu a reusit sa afle detalii, vineri dimineata, pentru ca premierul Viorica Dancila nu i-a raspuns la telefon. In cele din urma, dupa pranz, premierul Dancila a confirmat ca guvernul a adoptat Memorandumul si ca a reusit in cele din urma sa ii dea un telefon presedintelui Iohannis. Apelul telefonic al acestuia nu il auzise, pentru ca era prinsa de o Simfonie a lalelelor.Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiala , Klaus Iohannis sustine in continuare asa-numita "solutie a celor doua state"."Presedintele Klaus Iohannis considera ca initiativa Guvernului Romaniei poate reprezenta, eventual, cel mult inceputul unui proces de evaluare in materie, care poate fi finalizat doar in momentul incheierii negocierilor privind Procesul de Pace din Orientul Mijlociu, in cadrul caruia statutul Ierusalimului reprezinta o tema centrala. Acest statut poate fi stabilit numai in urma incheierii unui acord direct si final intre parti", transmite Administratia Prezidentiala.Mai mult, Presedintia aminteste ca rolul prim-ministrului este "unul de executie , asadar, unul derivat, si nu originar, cum este cel al presedintelui Romaniei", asa cum a stipulat si Curtea Constitutionala.Pe baza art.80 alin. (1) din Constitutie, care afirma ca presedintele Romaniei reprezinta statul roman, Curtea Constitutionala, prin deciziile 784/26.09.2012 si 683/27.06.2012, a aratat ca "regimul politic consacrat de Constitutie trebuie sa fie calificat ca fiind unul semiprezidential si ca, potrivit art.80 alin. (1) din Constitutie, presedintele Romaniei reprezinta statul roman, ceea ce inseamna ca in planul politicii externe conduce si angajeaza statul".La fiecare sedinta de Guvern, printre actele pe care Executivul le analizeaza pot fi si aceste documente confidentiale. In principiu, este vorba despre documente pe teme sensibile, cum sunt cele de Aparare sau cele de politica externa. Un exemplu ar fi memorandumurile de negociere sau de comert, cand este evident ca nu vrei sa expui public informatii despre negocierile cu un tert.Aceste documente raman confidentiale, pana cand li se da un alt regim - revenind la exemplul nostru, atunci cand acordul comercial este semnat, el trece din nou prin aprobarea guvernului si atunci este declasificat.Pana in momentul declasificarii insa, nimeni, cu exceptia membrilor de cabinet nu are acces la documentul confidential.