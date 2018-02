Ofensiva militara de proportii in Orientul Mijlociu: Israelul a atacat 12 baze siriene si iraniene

Moments ago, IAF aircraft, targeted the Syrian Aerial Defense System & Iranian targets in Syria. 12 targets, including 3 aerial defense batteries & 4 Iranian military targets, were attacked. Anti-aircraft missiles were fired towards Israel, triggering alarms in northern Israel - IDF (@IDFSpokesperson) February 10, 2018

Conflictul a fost descris pe larg atat de presa din Israel , cat si de cea din Siria Mai exact, jurnalistii de la Damasc informeaza ca in dimineata zilei de 10 februarie armata siriana a deschis intr-adevar focul si a lovit "cel putin un avion" israelian. Ar fi facut-o insa doar din cauza ca Israelul comisese deja un "act de agresiune" asupra unei baze militare siriene.Avionul atacat de sirieni s-a prabusit in cele din urma in Israel, pe Valea Jezreel.Dupa doar cateva ore, Forta de Aparare a Israelului (IDF) a anuntat pe contul sau de Twitter ca a lansat un atac masiv asupra bazelor militare siriene si iraniene din Siria."IDF a vizat sisteme de control iraniene din Siria care au trimis un UAV (vehicul aerian fara pilot) in spatiul aerian israelian. Supus unui serios tir antiaerian din partea fortelor siriene, un avion F16 s-a prabusit in Israel, dar pilotii sunt in siguranta. Iranul este responsabil pentru aceasta incalcare grava a suveranitatii Israelului", a precizat purtatorul de cuvant al armatei israeliene, locotenentul Jonathan Conricus.Acesta a mai declarat ca "sirienii si iranienii se joaca cu focul"."Suntem dispusi sa facem pe oricine ne ataca sa plateasca scump", a mai spus Conricus, adaugand ca nu este totusi in interesul nimanui ca situatia sa escaladeze.Presa israeliana informa ca premierul Benjamin Netanyahu le ceruse oficialilor israelieni sa nu faca declaratii cu privire la acest incident.