ONU respinge pozitia SUA si considera ilegale coloniile din Cisiordania (purtator de cuvant)

Administratia lui Donald Trump, prin vocea sefului diplomatiei Mike Pompeo, a dat luni o alta lovitura consensului international privind conflictul israeliano-palestinian, declarand ca de acum considera ca "infiintarea unor colonii de civili israelieni in Cisiordania nu este in sine contrara dreptului international".Dar "schimbarea pozitiei unui stat nu modifica dreptul international existent si nici interpretarea sa de catre Curtea Internationala de Justitie si Consiliul de Securitate", a subliniat Rupert Colville, un purtator de cuvant al Inaltului Comisariat al ONU pentru drepturile omului.Inaltul Comisariat "va continua sa urmeze pozitia de lunga durata a Natiunilor Unite potrivit careia coloniile israeliene incalca dreptul international", a adaugat el.Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat ca Statele Unite nu vor considera in mod necesar ca legale coloniile israeliene, dar ca se vor baza pe hotararile instantelor israeliene. Majoritatea colonistilor locuiesc in colonii considerate legale de catre justitia israeliana.Mike Pompeo a anuntat luni ca Statele Unite nu mai considera ca statutul coloniilor israeliene din Cisiordania contravine dreptului international, in conditiile in care ocuparea teritoriilor palestiniene este apreciata drept ilegala de ONU, precum si de o mare parte a comunitatii internationale, noteaza AFP si Reuters.Coloniile implantate in teritoriile palestiniene, ocupate de Israel incepand cu 1967, sunt considerate ilegale de ONU, iar pentru o mare parte a comunitatii internationale ele reprezinta un obstacol major in calea pacii.