Orientul Mijlociu: Reactii pe scena internationala dupa ce Donald Trump si-a facut cunoscut planul de pace

Si asa cum era de asteptat, pe scena internationala parerile sunt impartite dePlanul prezentat marti de Washington se bazeaza pe o solutie "cu doua state", dar acorda un numar de garantii teritoriale Israelului cu mult dincolo de frontierele existente in momentul Razboiului de Sase Zile din 1967., a spus ca planul de pace al presedintelui american va fi trimis la "cosul de gunoi al istoriei", relateaza DPA."Pozitia noastra nu s-a schimbat", a spus Abbas la o reuniune de urgenta a conducerii palestiniene, la care au participat reprezentanti ai miscarii islamice Hamas si ai Jihadului Islamic, care a avut loc la Ramallah.Niciun palestinian nu poate accepta un stat independent fara ca Ierusalimul sa fie capitala a acestuia, a declarat Abbas, citat de AFP. "Este imposibil pentru orice copil, arab sau palestinian, sa accepte sa nu aiba Ierusalimul" drept capitala a unui stat palestinian, a spus el pentru a evidentia respingerea categorica a perspectivei ca Ierusalimul sa devina capitala "indivizibila" a Israelului, asa cum a propus presedintele american.In schimb, mai multi responsabili israelieni au declarat pentru AFP ca. Proiectul de pace pentru Orientul Mijlociu al presedintelui american, Donald Trump, prevede anexarea Vaii Iordanului si a coloniilor israeliene din Cisiordania.Responsabilii israelieni nu au precizat ce teritorii va cere Benjamin Netanyahu guvernului sa anexeze.La randul sau,a facut apel la israelieni si palestinieni sa declanseze "negocieri directe" pentru a ajunge la un compromis "reciproc acceptabil", relateaza AFP."Trebuie declansate negocieri directe pentru a ajunge la un compromis reciproc acceptabil. Nu stim daca propunerea americana este reciproc acceptabila sau nu. Trebuie sa asteptam reactia partilor", le-a declarat agentiilor ruse de stiri adjunctul ministrului rus de externe, Mihail Bogdanov."Important este ca palestinienii si arabii sa-si exprime parerile", a adaugat el, precizand ca Moscova va "studia" planul american.apreciaza eforturile constante ale Statelor Unite pentru a se ajunge la un acord de pace palestiniano-israelian", a declarat ambasadorul Emiratele Arabe Unite (EAU) la Washington, Yousef Al-Otaiba, intr-un comunicat difuzat pe Twitter.Yousef Al-Otaiba a fost, alaturi de omologii sai din Oman si Bahrein, unul dintre reprezentantii tarilor arabe atunci cand presedintele american a dezvaluit marti la Casa Alba planul sau de pace, in absenta palestinienilor.In schimb,a apreciat ca stabilirea unui stat palestinian independent pe frontierele din 1967 ramane "singura cale pentru o pace globala si durabila", transmite AFP.Regatul Hasemit cauta "o pace veritabila, justa, pe baza unei solutii cu doua state punand capat ocupatiei care a inceput in 1967, pastrand drepturile poporului palestinian si garantand securitatea tuturor partilor", a adaugat ministrul iordanian de externe, Ayman Safadi, intr-un comunicat.a anuntat ca respecta rezolutiile Natiunilor Unite si acordurile bilaterale privind crearea a doua state, Israel si Palestina, "traind alaturi in pace si securitate in frontierele recunoscute pe baza liniilor definite in 1967", a declarat marti purtatorul de cuvant al organizatiei, Stephane Dujarric, citat de AFP."Pozitia Natiunilor Unite legata de solutia cu doua state a fost definita de-a lungul anilor prin rezolutii pertinente ale Consiliului de Securitate si Adunarii Generale de care trebuie sa tina cont secretariatul general" al ONU, a precizat intr-un comunicat Stephane Dujarric dupa publicarea planului american de pace pentru Orientul Mijlociu."Natiunile Unite raman angajate sa ii ajute pe palestinieni si israelieni sa isi rezolve conflictul pe baza rezolutiilor ONU, dreptului international si acordurilor bilaterale", a adaugat el.Sia reafirmat marti angajamentul sau "ferm" in favoarea "unei solutii negociate si viabile cu doua state", noteaza AFP.UE "va studia si evalua propunerile avansate", a dat asigurari seful diplomatiei europene, Josep Borrell, intr-o declaratie facuta in numele celor 28 de tari membre. Va face insa acest lucru pe baza a aceea ce deja a exprimat, a precizat el, lansand un apel la "relansarea eforturilor de care este urgent nevoie" in vederea solutiei negociate.Este vorba, a subliniat declaratia, de "a tine cont de aspiratiile legitime atat ale palestinienilor, cat si ale israelienilor, respectand toate rezolutiile ONU pertinente si acordurile internationale"."UE reafirma ca este pregatita sa actioneze pentru reluarea negocierilor serioase in vederea rezolvarii tuturor problemelor relative la statutul permanent si ajungerea la o pace justa si durabila", a adaugat comunicatul.