Parlamentul Israelului aproba anticipatele pe 9 aprilie 2019

Motiunea pentru dizolvarea Knessetului a fost aprobata cu 104 voturi pentru si niciunul impotriva, informeaza cotidianul Times of Israel si site-ul Ynetnews.com.Alegerile parlamentare anticipate vor avea loc in Israel pe 9 aprilie 2019.Coalitia care ofera sustinere Guvernului Benjamin Netanyahu a decis, luni, dizolvarea Parlamentului Israelului (Knesset) si organizarea alegerilor parlamentare anticipate in aprilie 2019."Din ratiuni de responsabilitate nationala si bugetara, liderii coalitiei au decis in unanimitate dizolvarea Knessetului si organizarea de alegeri anticipate la inceputul lunii aprilie", au transmis liderii partidelor care alcatuiesc coalitia guvernamentala.Urmatorul scrutin parlamentar era programat in Israel in noiembrie 2019.