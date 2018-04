PNL acuza coalitia de la putere ca amana nepermis audierea lui Melescanu, in chestiunea ambasadei in Israel

Ziare.

com

Deputatii PNL, membri in Comisia pentru politica externa, sustin ca prin decizia de miercuri a PSD-ALDE de a amana audierea ministrului de Externe, Teodor Melescanu, coalitia refuza sa clarifice un subiect de maxim interes pentru tara noastra."Deputatii majoritatii parlamentare PSD-ALDE au o dilema majora, probabil in urma unei dispozitii a domnului Dragnea, legata de audierea in cadrul Comisiei pentru politica externa, din cadrul Camerei Deputatilor, a domnului Teodor Melescanu, ministrul Afacerilor Externe, pentru a clarifica o tema de maxim interes pentru politica externa a Romaniei.Consideram ca reactia rapida si explicatiile pentru aflarea adevarului sunt absolut imperative intr-un moment atat de important si care suscita interes nu doar in plan intern, cat si in plan international. Reamintim ca seful diplomatiei romanesti este presedintele Klaus Iohannis, potrivit art. 91 din Constitutia Romaniei, dar si potrivit art. 72 din Regulamentul MAE, iar Parlamentul Romaniei trebuie sa fie informat asupra unei decizii atat de semnificative", transmite PNL, intr-un comunicat de presa.Liberalii vor sa afle, si ei, cine isi asuma Memorandumul adoptat de Executiv privind relocarea ambasadei Romaniei din Israel."Daca domnul Melescanu nu isi asuma acest Memorandum, tinut de altfel la "secret", total netransparent, atunci cine a dat ordinul politic pentru acest demers!? Daca domnul Melescanu nu isi asuma acest Memorandum, ori vreun functionar din Ministerul Afacerilor Externe, atunci sa ne spuna cine exact este responsabil de acest demers!?, completeaza liberalii in documentul de presa.Tocmai ministrul de Externe a fost marele absent al sedintei de guvern in care s-a adoptat memorandumul secret privind o eventuala mutare a ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, despre care sursele politice spun ca nu ar avea semnatura lui Teodor Melescanu.Vineri dimineata, am fost martorii unui nou conflict institutional intre presedinte si Guvern, in jurul unei presupuse decizii a Cabinetului Dancila de a reloca ambasada Romaniei in Israel, despre care, aparent, stia doar Liviu Dragnea.Desi Ziare.com a solicitat memorandumul Guvernului, acesta ne-a comunicat ca documentul a fost initiat de Ministerul Afacerilor Externe si ca ramane secret.Nici Klaus Iohannis nu a vazut textul memorandumului , asa cum presedintele a anuntat, luni seara.Ulterior, desi Liviu Dragnea anuntase memorandumul adoptat si decizia luata, Viorica Dancila a nuantat declaratiile si a spus ca este vorba despre un document care doar creeaza o platforma de discutii.Chiar si asa, documentul a ramas secret.Cum a avut Liviu Dragnea acces la documentele confidentiale adoptate de Guvern nu stim nici astazi.Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, face parte din delegatia condusa de premierul Viorica Dancila, care efectueaza o vizita oficiala in Israel, in perioada 25-26 aprilie, la invitatia omologului sau israelian, Benjamin Netanyahu.