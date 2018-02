Politia israeliana recomanda inculparea premierului Netanyahu. E suspectat de coruptie in doua cazuri

Ziare.

Este vorba depre "cazul 1000" - in care Netanyahu este suspectat ca a acceptat cadouri scumpe de la binefacatori in schimbul promovarii intereselor acestora, si "cazul 2000" - in care premierul este acuzat ca a incercat sa incheie un acord care i-ar fi asigurat o acoperire pozitiva in al doilea cel mai important ziar israelian, Yedioth Ahronoth, in schimbul unor actiuni impotriva publicatiei ei rivale gratuite Israel Hayom.Editorul Yedioth Ahronoth, Arnon Mozes, urmeaza, de asemenea, sa fie inculpat, la fel ca Arnon Milchan, care i-ar fi facut lui Netanyahu cadouri.Netanyahu a spus in mai multe randuri ca nu a facut nimic gresit si ca "nu va fi nimic, pentru ca nu e nimic".Inainte de aceste recomandari ale politiei, seful Guvernului israelian a pus in mod deschis in discutie integritatea comandantului politiei si altor ofiteri de rang inalt insarcinati cu anchetele.Intr-un interviu difuzat miercuri, comandantul politiei Roni Alsheich a acuzat ca "oameni puternici" aduna informatii despre anchetatorii cazurilor care-l vizeaza pe Netanyahu.Acesta i-a raspuns intr-un mesaj postat noaptea tarziu pe Facebook, catalogand aceste acuzatii drept "rdicole" si apreciind ca declaratiile sefului politiei "arunca o umbra" asupra investigatiei.Premierul israelian a continuat, in zilele urmatoare sa critice politia, inclusiv pe seful Lahav 433, unitatea de lupta impotriva fraudei.Decizia de a-l inculpa in mod oficial pe Netanyahu, in varsta de 68 de ani, revine procurorului general Avishai Mandelblit, scrie AFP.Ministrul istraelian al Justitiei Ayelet Shaked a declarat deja ca un premier inculpat oficial nu este obligat sa demisioneze.De altfel, premierul israelian nici nu are de gand sa isi dea demisia."Recomandarile Politiei nu inseamna nimic intr-o societate democratica. Voi continua sa conduc Israelul in mod responsabil si loial", a spus el.Intre cadourile pe care le-a primit de la personalitati ca ames Packer, un miliardar australian, sau Arnon Milchan, un producator israelian la Hollywood, se afla trabucuri de lux, dupa care se da in vant.Valoarea totala a acestor cadouri a fost estimata de presa la zecii de mii de dolari.Netanyahu a fost suspectat de coruptie in mai multe randuri, in trecut, fara sa fie deranjat.El s-a aflat la conducerea Guvernului din 2009, dupa un prim mandat in perioada 1998-1999.Fara un rival aparent, el ar putea sa bata recordul de longevitate din istoria tarii, David Ben Gourion, fondatorul statului israelian, in cazul in care actuala legislatura isi duce la capat mandatul, pana in noiembrie 2019.