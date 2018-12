Politia israeliana recomanda inculparea premierului Netanyahu si a sotiei sale, pentru frauda si coruptie

Primele recomandari

Procurorul general urmeaza sa decida acum daca va inculpa sau nu cuplul Netanyahu,, care ar fi putut aduce sute de milioane de dolari Bezeq, principalul grup de telecomunicatii israelian, proprietarul Walla.Benjamin Netanyahu a respins imediat concluziile politiei. "", a reactionat premierul intr-un comunicat.In februarie, politia recomandase deja inculparea premierului Netanyahu in doua dosare. Netanyahu si sotia sa sunt suspectati de primirea unor cadouri scumpe in valoare de circa un milion de shekeli (285.000 de dolari) in trabucuri de lux, sticle de sampanie si bijuterii scumpe de la personalitati bogate, in schimbul unor favoruri financiare sau personale.Intr-un alt dosar, anchetatorii il suspecteaza pe premierul Netanyahu de incercarea de a incheia cu proprietarul Yediot Aharonot un acord pentru o acoperire mai favorabila din partea celui mai mare ziar israelian, contra unor favoruri.