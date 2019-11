Premiera in Israel: Presedintele Reuven Rivlin insarcineaza Parlamentul sa formeze un guvern

Netanyahu sau Gantz

Factorul Mandelblit

Pentru "prima oara in istoria Israelului", potrivit presedintelui, niciun candidat nu a fost in masura sa formeze un guvern in urma alegerilor legislative de la 17 septembrie, dupa ce Benjamin Netanyahu si Benny Gantz nu au reusit sa uneasca o majoritate, relateaza AFP."Ce se petrece acum? Nimeni nu stie cu adevarat, pentru ca acest lucru nu s-a mai intamplat anterior", rezuma joi marele cotidian Yediot Aharonoth.Legea fundamentala a Israelului, echivalentul Constitutiei, prevede insa un "ghid de supravietuire" in cazul unor asemenea incurcaturi politice - numite "plotter" ("incalceala") de catre comenatatori.Presedintele i-a incredintat lui Yuli-Yoel Edelstein, presedintele Knessetului (Parlament) grija de a gasi o personalitate in masura sa conduca un viitor guvern.Edelstein primeste acest mandat nu in nume personal, ci in numele Parlamentului, care are un termen de 21 de zile - pana la 11 decembrie - sa-i prezinte lui Rivlin un document semnat de cel putin o majoritate de 61 de alesi care se angajeaza sa sustina un deputat in postul de premier."Statul israelian traverseaza o perioada sumbra a istoriei sale", a declarat presedintele in Parlament, indemnandu-i pe alesi sa actioneze responsabil, pentru a evita organizarea unui al treilea scrutin in decurs de un an, dupa alegerile legislative din aprilie si septembrie, care nu au condus la formarea unui executiv."Soarta voastra politica nu este mai importanta decat soarta unei batrane la spital", a subliniat Rivlin, indemnand clasa politica israeliana sa inceteze sa se gandeasca la interesele personale si sa ia in considerare interesul superior al statului si populatiei.Benjamin Netanyahu, cel mai longeviv premier din istoria Israelului, este sustinut de un "bloc" de 54 de alesi, format impreuna cu aliatii sai din cadrul ultradreptei si unor partide evreiesti ultraortodoxe.Albastru-alb Benny Gantz conteaza pe sustinerea unor formatiuni de centru-stanga, dar si pe deputati arabi israelieni, care nu ar face insa parte din guvern.In pofida faptului ca nu au reusit sa formeze un guvern, Netanyahu si Gantz inca mai pot primi aceasta sarcina din partea deputatilor, ceea ce deschide calea unor noi negocieri."Netanyahu si-a privilegiat interesele personale (...) si trebuie sa-si aminteasca faptul ca suntem in continuare o democratie si ca majoritatea poporului a votat pentru alta politica decat a sa", a declarat, miercuri seara, Benny Gantz, dupa ce a esuat in eforturile sale de a forma un guvern."Poporul nu poate fi ostaticul unei minoritati extremiste", a adaugat Gantz, care l-a acuzat pe Netanyahu de faptul ca a ridicat un "zid" cu scopul de a-l impiedicat sa conduca tara.Netanyahu l-a invitat din nou, joi, pe Gantz la negocieri directe."Vino personal, la negocieri imediate, tu si cu mine, fara conditii prealabile.Statul este important pentru noi amandoi! Trebuie sa facem un ultim efort sa formam impreuna un guvern de uniune", a declarat el.Insa un punct-cheie ii desparte pe cei doi - daca reusesc sa ajunga la o intelegere asupra unui guvern de uniune nationala, fiecare vrea sa fie primul care guverneaza in cadrul unei rotatii.De ce? Deoarece Netanyahu, care ar putea fi inculpat in diverse dosare, vrea sa fie in post in cazul in care are de-a face cu justitia. Iar Gantz refuza sa imparta puterea cu o persoana care risca sa fie inculpata.Toti ochii sunt, asadar, atintiti asupra procurorului general Avichai Mandelblit, care urmeaza sa decida daca il inculpa sau nu pe Benjamin Netanyahu de "deturnare de fonduri", "abuz de incredere" si "coruptie", intr-o serie de dosare, intre care unul - "scandalul Bezeq" - este deosebit de sensibil.In acest dosar, Netanyahu este suspectat ca a oferit acorduri guvernamentale care i-ar fi putut aduce milioane de dolari patronului societatii de telecomunicatii Bezeq, in schimbul unei acoperiri favorabile din partea unuia dintre publicatiile grupului, site-ul Walla.O inculpare ar putea scade sansele lui Netanyahu de a obtine sustinerea deputatilor. Iar o exonerare ar putea sa-i convinga pe alesii reticenti sa i se alature in coalitie.Citeste si Criza din Israel nu se mai termina: Nici rivalul lui Netanyahu nu a reusit sa formeze un guvern