Premierul Frantei si-a anulat o vizita programata in Israel, in contextul crizei mutarii ambasadelor

Edouard Philippe urma sa efectueze o vizita oficiala in Israel pe 31 mai si 1 iunie, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.Guvernul Frantei a invocat "agenda interna" a premierului Edouard Philippe pentru a motiva anularea vizitei in Israel.Insa decizia ar putea avea legatura cu folosirea disproportionata a fortei de catre armata israeliana impotriva protestatarilor palestinieni dupa ce Statele Unite au luat hotararea controversata de a muta ambasada in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.Zeci de palestinieni au fost ucisi si mii raniti dupa ce armata israeliana a intervenit in forta pentru a opri protestele iscate de decizia lui Donald Trump de a muta ambasada SUA la Ierusalim.