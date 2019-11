Premierul israelian Benjamin Netanyahu, inculpat pentru coruptie, frauda si abuz de incredere

coruptie, frauda si abuz de incredere

Ziare.

com

"Procurorul General Avichai Mandelblit a decis inculparea premierului Benjamin Netanyahu pentru", a anuntat Ministerul Justitiei intr-un comunicat.Procurorul General a recomandat ca Netanyahu sa fie inclupat in dosarele cunoscute sub numele de cod 1000, 2000 si 4000.Mandelblit a luat aceasta decizie dupa ceIn, prim-ministrul este acuzat ca a primit cadouri de peste 700.000 de shekeli (circa 185.000 de euro) din partea unor oameni de afaceri bogati, printre care producatorul de la Hollywood Arnon Milchan si miliardarul australian James Packer - in schimbul unor eventuale avantaje. Acuzat in acest dosar de frauda si abuz de incredere, Netanayhu a afirmat ca doar a acceptat cadouri din partea prietenilor, fara sa le fi solicitat.In, prim-ministrul este suspectat ca a incercat sa-si asigure o acoperire favorabila din partea celui mai mare cotidian cu plata din Israel , Yediot Aharonot. El ar fi incercat sa ajunga la un acord cu patronul jurnalului, Arnon Moses. In contrapartida, Netanayhu a discutat despre posibilitatea de a adopta o lege care sa limiteze difuzarea cotidianului gratuit Israel Hayom, principalul concurent al lui Yediot. Acordul nu a fost incheiat niciodata, dar Netanyahu a fost pus sub acuzare pentru coruptie, frauda si abuz de incredere., care a necesitat doua zile de audieri din cele patru, este descris ca fiind cel mai periculos pentru Benjamin Netanyahu. El este acuzat ca a incercat sa-si asigurare o imagine favorabila pe site-ul de stiri Walla, in schimbul unor favoruri din partea guvernului care este posibil sa fi adus grupului de telecomunicatii Bezeq milioane de dolari. Walla este proprietatea lui Shaul Elovitch, principalul actionar al Bezeq.