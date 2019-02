Premierul Israelului Benjamin Netanyahu a fost inculpat pentru coruptie

Ziare.

Avichai Mandelblit a decis inculparea premierului Benjamin Netanyahu pentru luare de mita si abuz de incredere in trei dosare.Este prima data in istoria Israelului cand un premier in functie este acuzat oficial de fapte penale.In urma cu cateva ore, instanta suprema din Israel a respins o cerere a partidului Likud, condus de Benjamin Netanyahu, privind amanarea anuntarii inculparii pana dupa scrutinul parlamentar din 9 aprilie.Avichai Mandelblit a decis inculparea lui Benjamin Netanyahu pentru abuz de incredere, in "Cazul 2000". Dosarul se refera la o presupusa actiune a premierului israelian de a ajunge la o intelegere cu Arnon "Noni" Mozes, patronul cotidianului Yedioth Ahronoth, prin care sa obtina materiale media favorabile in schimbul unor masuri impotriva publicatiei concurente Israel Hayom. Si Mozes probabil va fi inculpat pentru acte de coruptie.De asemenea, Benjamin Netanyahu este inculpat pentru mita in "Cazul 4000", in care este suspectat ca a luat decizii de reglementare care l-au avantajat pe Shaul Elovitch, principalul actionar al Bezeq, cea mai mare firma de telecomunicatii din Israel, in schimbul unor materiale media favorabile difuzate pe site-ul Walla News. Benjamin Netanyahu a fost pus sub acuzare si in "Cazul 1000", pentru abuz de incredere deoarece ar fi primit cadouri in valoare de aproximativ un milion de shekeli (circa 280.000 de dolari) de la oameni de afaceri, in schimbul promovarii intereselor acestora.Politia israeliana a recomandat, in februarie 2018, autoritatilor judiciare, dupa mai mult de un an de investigatii, inculparea pentru acte de coruptie a premierului Benjamin Netanyahu.Decizia privind inculparea lui Benjamin Netanyahu pentru acte de coruptie intervine in campania premergatoare scrutinului legislativ programat in Israel pe 9 aprilie.Benjamin Netanyahu a catalogat miercuri seara drept "ridicole" acuzatiile de coruptie."O acuzatie de luare de mita dispusa in baza a doua articole si jumatate publicate pe Internet constituie un pas absurd care nu are precedent judiciar. Acest castel de carti de joc se va prabusi curand", a reactionat Netanyahu, citat de cotidianul Times of Israel.