Presedintele Libanului: Atacurile cu drone ale Israelului sunt o declaratie de razboi

Potrivit armatei Israelului, comandamentul sau nordic se afla in alerta ridicata la granitele cu Siria si Liban, iar premierul libanez Saad al-Hariri a cerut diplomatilor sa contribuie la prevenirea "unei escaladari periculoase".Dupa doborarea a doua drone, duminica, in suburbiile sudice ale Beirutului, care sunt dominate de Hezbollah, miscarea puternic inarmata a avertizat Israelul sa se astepte la o reactie.Intr-un discurs sustinut duminica, liderul Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a facut cele mai dure avertismente la adresa inamicului sau din ultimii ani, afirmand ca dronele au lansat "o noua faza".In timp ce Israelul nu a revendicat atacul cu drone din Beirut, Nasrallah l-a calificat ca fiind primul atac israelian in interiorul Libanului de cand cele doua tari au fost implicate intr-un razboi de o luna, in 2006.Cateva ore mai tarziu, o factiune palestiniana a anuntat ca drone israeliene au atacat o pozitie militara pe care o detine in valea Bekaa din Liban."Ceea ce s-a intamplat a fost similar cu o declaratie de razboi, care ne permite sa recurgem la dreptul nostru de a ne apara suveranitatea. Suntem un popor care cauta pacea, nu razboiul, si nu acceptam pe oricine ne ameninta", a anuntat pe Twitter biroul presedintelui, care il citeaza pe Aoun, un aliat politic al Hezbollah.Aoun a discutat luni despre "asaltul israelian" cu coordonatorul special al ONU pentru Liban, Jan Kubis, caruia i-a spus ca atacurile din suburbiile Dahyeh si Bekaa au incalcat rezolutia 1701 a Consiliului de Securitate al ONU, care a pus capat razboiului din iulie 2006.Aoun si Hariri au convocat pentru marti o sedinta a Inaltului Consiliu de Aparare.Hariri a spus ambasadorilor celor cinci membri permanenti ai Consiliului de Securitate ca comunitatea internationala ar trebui sa respinga "incalcarea brutala" din partea Israelului.Ministrul israelian al Energiei, Yuval Steinitz, a declarat ca tara sa ramane vigilenta la posibilitatea unui atac al Hezbollah la ordinul aliatului sau, Iranul.