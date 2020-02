Presedintele palestinian anunta ruperea tuturor relatiilor cu Israel si SUA

Ziare.

Anuntul se produce inaintea unei reuniuni extraordinare a Ligii Arabe pe tema planului de pace american pentru Orientul Mijlociu.Acest plan american reprezinta "o incalcare a acordurilor de la Oslo" semnate cu Israelul in 1993, a declarat presedintele Autoritatii Palestiniene la Cairo.Abbas, care a anuntat ca i-a transmis acest mesaj premierului israelian Benjamin Netanyahu, a cerut Israelului "sa-si asume responsabilitatile in calitate de putere de ocupatie" in teritoriile palestiniene.