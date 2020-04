Protest distantat social la Tel Aviv: Israelienii isi apara democratia in strada, stand departe unul de celalalt (Video)

Ziare.

com

Aproximativ 2.000 de protestatari au raspuns apelului facut pe Facebook de miscarea "steagurilor negre" si s-au adunat in Piata Yitzhak Rabin pentru a "salva democratia".Intentia protestatarilor a fost si de a face cunoscuta opozitia fata de negocierile in curs intre Benny Gantz, aflat in fruntea partidului de centru Albastru-Alb si liderul partidului de dreapta Likud, Benjamin Netanyahu, acuzat de coruptie.Purtand masti de protectie si imbracati majoritar in negru, protestatarii au pastrat distanta de doi metri unii fata de altii, respectand astfel masurile de distantare sociala destinate combaterii pandemiei COVID-19 care, in Israel, a provocat imbolnavirea a peste 13.000 de persoane, precum si 172 de decese."Lasati democratia sa castige", se putea citi pe pancarte. "Ministrul infractionalitatii" au scris alti manifestanti pe mastile lor, fluturand steaguri negre, simbol, pentru ei, al amenintarilor la adresa democratiei israeliene.In urma alegerilor legislative din 2 martie, al treilea scrutin in mai putin de un an, care ar fi trebuit sa conduca intr-un final la o departajare intre Netanyahu si Gantz, presedintele tarii Reuven Rivlin i-a incredintat celui din urma sarcina de a forma guvernul.In plina epidemie de coronavirus, Gantz a surprins prin decizia sa de a accepta formarea unui guvern de "unitate si de urgenta" cu Benjamin Netanyahu, desi anterior jurase sa nu imparta puterea cu el pana cand acesta nu isi rezolva problemele cu legea.Sustinatorii opozitiei l-au acuzat apoi pe Gantz, fost sef al statului major al armatei, ca a cedat.Luni seara mandatul sau a expirat inaintea ajungerii la un acord, iar presedintele Rivlin a solicitat parlamentului sa propuna, intr-un termen de aproape trei saptamani, un deputat cu suficient sprijin pentru a reusi sa formeze un guvern si, astfel, sa puna capat crizei politice care dureaza de mai bine de un an.Intre timp, cele doua tabere, ale lui Gantz si Netanyahu, declara ca isi continua negocierile in vederea unei posibile uniuni."Coruptia nu se combate din interior. Daca ai intrat, faci parte din ea" a acuzat parlamentarul Yair Lapid, noul lider al opozitiei, acuza care il vizeaza pe fostul sau aliat, Benny Gantz."Democratiile mor din interior deoarece oamenii buni tac si oamenii slabi se predau", a adaugat omul politic israelian, denuntand presupuse manevre ale premierului Netanyahu pentru a ramane la putere. "Suntem aici pentru a spune ca nu vom renunta niciodata".