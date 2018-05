Reactia lui Trump dupa ce armata israeliana a ucis zeci de palestinieni: Israelul are dreptul de a se apara

Ziare.

com

"Nu exista nicio justificare pentru comportamentul lipsit de inteligenta si pentru cinismul de care a dat dovada miscarea Hamas prin indemnul adresat oamenilor de a se implica in violente care ii expun riscurilor teribile. Israelul are dreptul de a se apara", a declarat un oficial de la Casa Alba citat de site-ul agentiei Reuters.Israelul a inaugurat, luni, ambasada SUA de la Ierusalim, cu discursuri pompoase, in timp ce zeci de palestinieni care protestau fata de aceasta decizie au fost ucisi iar alte mii au fost raniti de armata israeliana, in cele mai sangeroase confruntari la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel din ultimele saptamani.Palestinienii de pe intreg teritoriul Cisiordaniei si Ierusalimului au fost indemnati sa protesteze in numar cat mai mare fata de aceasta miscare.Astfel, mii de palestinieni s-au strans in apropierea frontierei, cu cateva ore inaintea marelui eveniment, si multi dintre ei au incercat sa se apropie de bariera de securitate pazita de armata israeliana.Armata sustine ca trei militanti au incercat sa puna explozibili la frontiera, fiind ucisi. Ulterior, numarul palestinienilor ucisi a continuat sa creasca de la o ora la alta. Cel mai recent bilant indica 55 de morti si mii de raniti.Israelienii se asteapta acum la reactii violente din partea palestinienilor.Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a vorbit la ceremonia de inaugurare despre "o zi glorioasa". Trump nu a participat la ceremonie, dar i-a trimis pe fiica si ginerele sau, Ivanka Trump si Jared Kushner.In cadrul unui comunicat emis de Casa Alba, administratia Trump afirma ca recunoasterea Ierusalimului drept capitala Israelului "nu inseamna ca Statele Unite au luat o pozitie privind negocierile despre statutul final", ci ca decizia indeplineste o promisiune facuta de Trump si este o "simpla recunoastere a realitatii". Totodata, Trump spune ca amanarea mutarii ambasadei nu a ajutat in procesul de pace dintre Israel si Palestina, dand de inteles ca se asteapta ca acest lucru sa se intample de acum.