Regele Iordaniei si-a anulat vizita in Romania, din cauza gafei diplomatice a premierului Dancila

"Majestatea Sa, regele Abdullah al II-lea, anuleaza o vizita in Romania, programata sa inceapa luni, in solidaritate cu Ierusalimul", a declarat, luni, ministrul de Externe al Iordaniei, citat de Arab News "In cadrul vizitei regelui Abdullah in Romania, care detine in prezent presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene, erau programate intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, dar si cu liderii Parlamentului.De asemenea, Maiestatea Sa trebuia sa participe la Intalnirile de la Aqaba, planificate de Romania in parteneriat cu Iordania.In acelasi timp, guvernele Iordaniei si Romaniei trebuiau sa semneze un acord, doua memorandumuri de intelegere si un program de cooperare, in timp ce se dorea organizarea unui forum de afaceri romano-iordanian, cu participarea reprezentantilor sectorului privat ai celor doua tari", se arata intr-un comunicat de presa al Familiei Regale a Iordaniei.Administratia Prezidentiala precizeaza ca vizita pe care regele Abdullah al II-lea urma sa o efectueze in Romania a fost anulata de partea iordaniana."Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, urma sa il primeasca in aceasta dupa-amiaza pe majestatea sa regele Abdullah al II-lea al Regatului Hasemit al Iordaniei, la Palatul Cotroceni, cu prilejul vizitei oficiale programate sa aiba loc in Romania. Vizita a fost anulata astazi de catre partea iordaniana", arata Administratia Prezidentiala intr-un comunicat.Camera de Comert a Romaniei a anuntat ca Forumul de Afaceri Romania - Iordania programat pentru marti, 26 martie, nu va mai avea loc."Intreaga delegatie a Regatului Hasemit al Iordaniei si-a anulat vizita oficiala in Romania", se arata intr-un comunicat de presa al Camerei de Comert.Amintim ca premierul Viorica Dancila a anuntat, duminica, in Statele Unite ale Americii, ca dupa finalizarea analizei "si in deplin consens", Romania isi va muta Ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim "Dupa cum stim presedintele Donald Trump a deschis ambasada SUA la Ierusalim. Acest pas admirabil si curajos ne-a impresionat pe mine, Guvernul meu si poporul roman. Mutarea ambasadei americane este emblematica si demonstreaza legptura puternica a valorilor dintre poporul american si el israelian. De asemenea, acest gest a lansat la nivel international un proces de reflectie. Guvernul Romaniei a insistat de atunci un proces de evaluare a oportunitatii mutarii ambasadei Romaniei la Ierusalim.De aceea, sunt incantata sa anunt astazi (duminica-n.r) in fata audientei AIPAC, ca dupa finalizarea analizei de catre toti actorii constitutionali implicati in procesul decizional din tara mea si in deplin consens,", a declarat Viorica Dancila duminica.Referitor la anuntul premierului, Klaus Iohannis a reactionat dur: "Prim-ministrul Viorica Dancila demonstreaza totala sa ignoranta in domeniul politicii externe, iar decizia finala apartine presedintelui Romaniei".Dupa reactia lui Iohannis, premierul Dancila a precizat ca afirmatia a fost, de fapt, "o opinie personala".Iata si reactia premierului israelian Benyamin Netanyahu, dupa anuntul prim-ministrului Dancila - Netanyahu: O felicit pe prietena mea, premierul Romaniei Viorica Dancila, pentru anuntul referitor la mutarea ambasadei la Ierusalim