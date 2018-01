Reprezentantul Palestinei in SUA a fost rechemat pentru consultari, dupa decizia privind Ierusalimul

Ziare.

Ministrul palestinian de externe, Riyad al-Malki, a decis ca Husam Zomlot, reprezentantul Organizatiei pentru Eliberarea Palestinei (OEP) la Washington , sa fie rechemat, a transmis Wafa.Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat ca nu va accepta niciun plan de pace al SUA dupa decizia lui Trump in privinta Ierusalimului."Ierusalimul este capitala eterna a poporului palestinian", a declarat Mahmoud Abbas.Protestele si ciocnirile au izbucnit in Fasia Gaza dupa anuntul lui Trump.Treisprezece palestinieni au murit dupa anuntul lui Trump, in urma ciocnirilor cu forte israeliene.