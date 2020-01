Reuniune de urgenta a guvernului israelian dupa ce un cuplu de tineri s-a inecat intr-un lift blocat intr-o parcare inundata

Ziare.

com

Netanyahu s-a declarat socat si a ordonat reuniunea de urgenta "pentru a asigura ca acest lucru nu se va mai intampla",relateaza dpa.Rudele celor doi tineri care si-au pierdut viata au acuzat autoritatile israeliene ca au neglijat sa repare sistemul de drenaj la cladirea rezidentiala din cartierul Hatikva, din sudul Tel Aviv.Cuplul a fost identificat ca fiind Dean Shoshani si Stav Harari, ambii in varsta de 25 de ani, a declarat purtatorul de cuvant al politiei, Micky Rosenfeld.Ascensorul a fost inundat in urma unei ploi extrem de abundente."Au coborat pentru a-si scoate vehiculul din parcarea subterana care fusese inundata. Alti locuitori au coborat pe scari, insa ei au luat liftul", a spus Rosenfeld. "Au ramas blocati si nivelul apei a crescut rapid", a spus el. "Din pacate au fost gasiti morti", a afirmat purtatorul de cuvant al politiei.Locatarii au declarat ca au chemat politia si pompierii de mai multe ori, insa au fost ignorati. Cand echipele de prim ajutor au sosit in cele din urma, a fost prea tarziu, au spus ei."Am fugit spre lift. Am batut in usa si am strigat 'este cineva acolo?'. Si el a raspuns: 'da! da!' si a batut inapoi", a spus un locuitor pentru Israel Army Radio.", a spus el."A existat un moment in care nu i-am mai auzit si am inteles ca s-au inecat", a mai precizat acesta.Rosenfeld a declarat ca politia a trebuit sa raspunda la "sute de apeluri telefonice de urgenta".