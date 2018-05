Romania a blocat, alaturi de alte doua tari, o declaratie a UE care condamna mutarea Ambasadei SUA din Israel

Ziare.

Diplomati europeni si oficiali israelieni au afirmat ca declaratia comuna, elaborata la initiativa Frantei, ar fi urmat sa prezinte un front unit european impotriva actiunii Washingtonului, informeaza site-ului cotidianului Times of Israel.Potrivit televiziunii,ar fi subliniat ca Ierusalim ar trebui sa fie capitala a doua state - Israel si Palestina, statutul orasului ar trebui rezolvat doar in urma negocierilor de pace, iarprivind mutarea ambasadei la Ierusalim.Presedintele ceh Milos Zeman si-a exprimat sprijinul pentru mutarea ambasadei tarii sale la Ierusalim, insa prim-ministrul de la Praga, Andrej Babis, se opune. Totodata,, mentioneaza publicatia israeliana.Postul Hadashot TV a relatat miercuri ca mai multi diplomati europeni, inclusiv din Marea Britanie, Franta si Germania, vorcu ocazia inaugurarii ambasadei americane la Ierusalim. Oficialii de la Bucuresti inca nu au precizat care va fi pozitia Romaniei in aceasta privinta.Guvernul Benjamin Netanyahu a invitat intreg corpul diplomatic din Israel la ceremonie."Este un pic ciudat sa ne invite la un eveniment fata de care ne opunem si pe care il condamnam.", a declarat o sursa diplomatica europeana, citata de Hadashot TV.Ministerul de Externe israelian a transmis ca "30 din 86 de ambasadori" au raspuns afirmativ la invitatie.