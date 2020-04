Sacalii au invadat un parc din Tel Aviv, parasit de rezidentii aflati in izolare la domiciliu

Ziare.

Principalul spatiu verde din marele oras costier israelian, parcul Hayarkon este in general frecventat de numerosi localnici care organizeaza picnicuri, se plimba in aer liber si fac jogging.Insa, dupa ce autoritatile israeliene au ordonat populatiei sa ramana izolata la domiciliu pentru a frana propagarea pandemiei de COVID-19, care a contaminat peste 11.800 de persoane din aceasta tara din care aproape 120 au decedat, conform statisticilor oficiale, parcul a ramas aproape gol.Putinii pietoni, purtand masti de protectie pentru a respecta dispozitiile locale, se opresc pe alei si isi scot din buzunare telefoanele mobile pentru a fotografia zecile de sacali care, la doar cativa metri distanta, se plimba prin parc in cautarea hranei.De obicei, aceste animale ies dupa caderea noptii din vizuinile lor, amenajate in partile mai putin frecventate ale parcului, pentru a se hrani cu resturi alimentare aruncate de oameni, a explicat zoologul Yariv Malichi.Insa atunci cand pubelele sunt goale, "ei trebuie sa se aventureze in afara teritoriilor lor in cautarea hranei si acum se simt mai in largul lor intr-un parc aproape gol", incepand sa se plimbe inca de la sfarsitul dupa-amiezei, a adaugat acelasi expert israelian.Nevoia de hrana este cu atat mai importanta cu cat noul coronavirus a aparut in Israel in plin sezon de nastere a puilor, a subliniat Yariv Malichi, directorul Autoritatii israeliene pentru natura si parcuri.Niciun incident intre sacali si oameni nu a fost semnalat in ultimii ani, a subliniat expertul israelian, care se teme insa ca aceste animale salbatice vor sfarsi prin a se obisnui cu oamenii."Anumiti oameni arunca sacalilor bucati de carne, insa, odata ce un animal salbatic face in mintea lui legatura 'om-hrana', pericolul este deja prezent", a avertizat Yariv Malichi."Aceste animale vor sfarsi prin a se apropia de oameni, asteptandu-se sa primeasca de mancare si fara sa faca diferenta intre un bebelus si un adult"."Exista sacali in oras? Lasati-i in pace si, mai ales, nu le dati de mancare!", a insistat zoologul israelian.