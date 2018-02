Se strange latul in jurul lui Netanyahu? Mai multi oficiali de rang inalt au fost arestati intr-o noua ancheta care-l vizeaza pe premier

Ziare.

Intre suspecti figureaza "oficiali de rang inalt" din grupul de comunicatii Bezeq, arestati in cadrul unei "noi anchete", a anuntat politia intr-un comunicat, fara sa ofere detalii suplimentare, relateaza AFP.Presa israeliana scrie ca suspectii sunt implicati intr-un caz prin care compania a primit concesii in schimbul carora Netanyahu a beneficiat de o acoperire media favorabila pe site-ul de stiri Walla, afiliat Bezeq. Politia a recomandat marti ca Netanyahu, aflat de aproape 12 ani la putere, sa fie inculpat de coruptie , frauda si abuz de incredere in doua cazuri.Politia il suspecteaza pe Netanyahu, in unul dintre aceste doua cazuri, de faptul ca a incercat sa incheie un acord secret cu proprietarul Yediot Aharonot in vederea unei acoperiri favorabile din partea celui mai mare cotidian israelian platit.Pe baza recomandarilor politiei, procurorul general urmeaza sa decida daca sa-l inculpe sau nu pe seful Guvernului, o procedura care ar putea sa dureze luni de zile.