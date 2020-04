Serviciile secrete se lupta pentru echipamente medicale. Relatarile incredibile ale unui ofiter Mossad

Ziare.

com

Potrivit unui ofiter superior din Mossad, agentiile de spionaj se lupta acum pentru a pune mana pe echipamente medicale, prin mijloace nu tocmai ortodoxe, scrie Times of Israel Seful departamentului tehnologic din cadrul Mossad a declarat, in cadrul unei emisiuni de la Channel 12, ca tari din intreaga lume duc o lupta apriga si ascunsa pentru a prelua controlul asupra unei surse limitate de ventilatoare medicale.Mossadul, care a fost insarcinat sa asigure echipament medical pentru mai multe tari ale caror nume sunt pastrate secret, pe fondul deficitului mondial, a ajutat la obtinerea a 25.000 de masti respiratorii N95, 20.000 de teste COVID-19, 10 milioane de masti chirurgicale si 700 de combinezoane pentru lucratorii sanitari care efectueaza de obicei testele initiale.Serviciile de securitate israeliene si ministerele au achizitionat, de asemenea, 27 de ventilatoare, iar cel putin 160 de alte ventilatoare vor fi aduse in Israel in perioada urmatoare, a spus reprezentantul Mossad, fara a da detalii despre provenienta acestora.Va fi cel de-al treilea astfel de transport efectuat de Mossad in ultimele saptamani."Am supravegheat multe operatiuni in viata mea, insa nu m-am ocupat niciodata de o operatiune atat de complexa", a spus ofiterul Mossad, identificat doar sub initiala ebraica "Het".El a spus ca Guvernul a insarcinat Mossadul sa obtina peste 130.000 de obiecte necesare pentru combaterea COVID-19, inclusiv masti de gaz, kituri de testare a virusului, medicamente, echipamente de protectie si, cel mai important, ventilatoare medicale."Ne folosim de conexiunile noastre speciale pentru a castiga cursa si poate reusim ceea ce intreaga lume incearca, anume sa punem mana pe stocurile comandate de altii", a precizat acesta."Het" dezvaluie ca agentia primeste peste "2.000 de ponturi in fiecare zi", unele reale, altele false."Intr-o tara din Europa, camionul nostru a ajuns la usile fabricii, insa altcineva ne-a luat fata si a incarcat inaintea noastra. Am avut de asemenea o situatie in care echipamentul achizitionat a fost incarcat intr-un avion, dar aeronava n-a primit permisiunea sa decoleze din cauza embargo-ului", a relatat "Het"."Preturile la ventilatoare au crescut de patru sau chiar cinci ori", mai dezvaluie agentul Mossad.Israelul a raportat 6.092 de cazuri COVID-19, dintre care 26 de persoane au decedat.I.G.