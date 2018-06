Sotia lui Netanyahu a fost inculpata pentru frauda. A comandat mancare de 100.000 de dolari

Ziare.

com

Sara Netanyahu este inculpata in dosarul supranumit "Afacerea comandarii de mancare".Autoritatile au declarat ca aceasta a folosit in mod fraudulos banii statului pentru a plati pentru mancare comandata la resedinta oficiala in valoare de 100.000 de dolari, in perioada 2010-2013, relateaza CNN.In plus, aceasta a folosit in mod fraudulos aproximativ 10.000 de dolari pentru a plati bucatari personali.Pe tot parcursul anchetei, Sara Netanyahu a negat acuzatiile.