Sute de mii de musulmani se roaga impreuna in Ierusalim, paziti cu arma de israelieni

Potrivit declaratiilor lui Azzam al-Khatib, directorul fundatiei Waqf, care administreaza locurile sfinte, aproximativ 260.000 de musulmani s-au rugat asezati in genunchi, in randuri stranse, pe Esplanada Moscheilor din Orasul Vechi al Ierusalimului.Mai inainte, un atac cu arma alba a determinat politia israeliana sa inchida provizoriu unele cai de acces catre Orasul Vechi si zeci de magazine palestiniene, existand temeri privind izbucnirea unor tensiuni in jurul sitului ultrasensibil unde se inalta Cupola Stancii si Moscheea Al-Aqsa.Dar rugaciunea s-a desfasurat fara incidente, in afara de cazul zecilor de credinciosi care au primit ingrijiri in corturile Semilunii Rosii ca urmare a deshidratarii si a starilor de rau, in conditiile unei temperaturi de peste 30 de grade Celsius, fara umbra pentru a se proteja de soarele arzator.Afluenta de persoane putea fi si mai mare fara controalele intarite efectuate de catre israelieni dupa atac, a spus Azzam al-Khatib.Orasul Vechi, epicentrul unui vechi conflict israeliano-palestinian, face deja obiectul unor masuri intarite ale politiei israeliene de la inceperea lunii de post musulman.Aceasta nu l-a impiedicat pe un palestinian in varsta de 18 ani, identificat cu numele de Youssef Wajih, originar din Cisiordania vecina, sa raneasca cu un cutit doi israelieni, dintre care unul foarte grav. Palestinianul a fost ucis de catre doi politisti.La scurt timp dupa acest incident, la o distanta de cativa kilometri, un adolescent palestinian a fost ucis de tiruri ale fortelor israeliene in apropiere de Betleem, in Cisiordania, a indicat Ministerul palestinian al Sanatatii in acest teritoriu ocupat de catre armata israeliana.Media palestiniene au relatat ca adolescentul incerca sa treaca de bariera israeliana care separa Cisiordania de Ierusalim pentru a merge in Orasul Sfant cu ocazia rugaciunii. Politia israeliana a indicat doar ca a tras asupra unui palestinian care incerca sa treaca de bariera.Dintr-o intamplare a calendarului, ultima vineri a Ramadanului coincide cu manifestarile ocazionate de Laylat al-Qadr, sau Noaptea Destinului, fiind cea mai animata din cursul anului de partea musulmana in Orasul Vechi.Duminica, la Ierusalim, zeci de mii de israelieni ar urma sa organizeze o parada cu ocazia Zilei Ierusalimului, ce marcheaza, pentru ei, "reunificarea" orasului dupa cucerirea partii sale de est in timpul razboiului din 1967. Acest mars nationalist, presarat cu drapele cu steaua lui David, trece prin cartierul musulman si reprezinta in fiecare an un prilej de frictiuni.Orasul Vechi se afla in Ierusalimul de Est, partea palestiniana a orasului, anexata de catre Israel ONU apreciaza ca anexarea este ilegala si considera Ierusalimul de Est drept teritoriu ocupat.Palestinienii revendica Ierusalimul de Est pentru capitala statului la care ei aspira. La randul sau, Israelul proclama intregul Ierusalim drept capitala sa "reunificata si indivizibila" si exclude orice impartire a orasului.