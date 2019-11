Tiruri de "proiectile" din Fasia Gaza spre Israel: O casa a fost lovita

Ziare.

com

Armata israeliana a anuntat in doua comunicate succesive ca un total de zece "proiectile" au fost lansate din Fasia Gaza spre sudul Israelului, majoritatea dintre ele fiind interceptate de scutul antiracheta israelian Iron Dome, relateaza AFP.Unele rachete au cazut in orasul Sderot, limitrof cu Fasia Gaza, si una dintre ele a lovit o casa, dar nu a provocat pagube sau raniti, a precizat politia intr-un comunicat.Este a doua seara consecutiva cand sunt inregistrate tiruri din enclava palestiniana in directia teritoriului israelian, in conditiile in care ultimul tir de racheta data din 12 septembrie.In august, o serie de tiruri cu rachete din Fasia Gaza urmate de represalii israeliene, precum si ciocnirile violente de-a lungul gardului care separa enclava de teritoriul israelian, au provocat temeri privind o escaladare a tensiunilor intre miscarea Hamas, la putere in Gaza, si Israel Israel si miscarea Hamas au purtat trei razboaie in enclava palestiniana din 2008, reaminteste AFP.