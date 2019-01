Top-modelul Bar Refaeli, fosta iubita a lui Leonardo DiCaprio, anchetata pentru o evaziune fiscala de 6 milioane de dolari

Ziare.

Autoritatile israeliene spun ca Bar Refaeli nu si-a platit taxele in perioada 2006 - 2012, aceasta sustinand ca in acei ani resedinta ei principala a fost in SUA. In acelasi timp, top-modelul ar fi declarat autoritatilor americane ca resedinta sa principala este in Israel. Astfel, Refaeli ar fi ascuns de autoritatile israeliene o suma de peste 6 milioane de dolari.Oficialii israelieni spun ca Bar a sustinut in acea perioada ca locuieste in SUA cu iubitul ei, actorul Leonardo DiCaprio, cand, de fapt, statea in Tel Aviv, informeaza JPost.com. Refaeli si DiCaprio au avut o relatie in perioada 2005 - 2009.In cadrul aceleiasi anchete ar putea fi pusi sub acuzare, tot pentru spalare de bani si evaziune fiscala, parintii top-modelului, Tzipi si Rafi Refaeli.Avocatul lui Bar Refaeli, Moshe Mizrahi, a declarat pentru Ynet ca autoritatile israeliene nu respecta o intelegere financiara incheiata cu top-modelul in 2009. Acesta mai sustine ca Bar "nu a ascuns nimic".Bar Refaeli, in varsta de 33 de ani, a aparut in revista Sports Illustrated in 2009 si 2010 si este unul dintre "ingerii" casei de lenjerie intima Victoria's Secret. Actrita si femeie de afaceri, Bar Refaeli este considerata unul dintre cele mai celebre modele din Israel.