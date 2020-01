Trump isi dezvaluie planul de pace in Orientul Mijlociu si evoca o solutie "realista cu doua state" (Video)

LIVE: President @realDonaldTrump unveils plan for peace agreement https://t.co/86eeZMv61W - The White House (@WhiteHouse) January 28, 2020

"Viziunea mea prezinta o ocazie reciproc avantajoasa pentru ambele parti, o solutie realista cu doua state, care rezolva riscul pe care il reprezinta un stat palestinian la adresa securitatii Israelului", a declarat el intr-o alocutiune la Casa Alba.Acest plan va permite un "pas urias" catre pace intre israelieni si palestinieni, a apreciat el.Presedintele american a adaugat ca acest plan de pace face posibil, in opinia premierului israelian in exercitiu Benjamin Netanyahu, alaturi de care a vorbit, o reluare a "negocierilor directe" cu palestinienii, aflate intr-un punct mort din 2014."Astazi (marti) Israelul a facut un pas urias inainte catre pace", a declarat Donald Trump."Premierul Netanyahu m-a informat ieri (luni, n.red.) ca este pregatit sa adere la aceasta viziune ca baza a unor negocieri directe (...) cu palestinienii, un progres istoric", a adaugat Trump, subliniind ca liderul opozitiei israeliene Benny Gantz, pe care l-a primit de asemenea la Casa Alba, a sustinut, la randul sau, "foarte puternic" acest plan.Daca presedintele palestinian Mahmoud Abbas alege pacea, Statele Unite si alte tari vor face totul pentru a-l ajuta, a continuat Donald Trump la Casa Alba, unde nu a fost prezent niciun reprezentant palestinian.Washingtonul urmeaza sa recunoasca coloniile din teritoriile palestiniene ocupate ca facand parte din Israel, s-a felicitat Benjamin Netanyahu, care a salutat "o zi istorica".Planul recunoaste suveranitatea Israelului in Valea Iordanului."Este un mare pas catre pace", a salutat presedintele american, in viziunea caruiaPalestinienii "merita o viata mai buna", a mai dat asigurari presedintele american, care a prezentat planul in prezenta premierului israelian in execitiu Benjamin Netanyahu."Acest plan este o cale realista catre o pace durabila", a apreciat el.Este necesar ca palestinienii sa recunoasca Israelul ca "stat evreu", a subliniat, la randul sau, Benjamin Netanyahu.Seful statului american a salutat, la randul sau, prezenta ambasadorilor Omanului, Emiratelor Arabe Unite (EAU) si Bahrainului, marti, la eveniment.Planul Trump, pregatit sub conducerea ginerelui si consilierului sau Jared Kushner, prevede ca Ierusalimul sa fie capitala indivizibila a Israelului si ofera o cale "realista" in vederea solutiei cu doua state, aflata la baza procesului de pace israeliano-palestinian.Acest plan, a carui parte economica a fost prezentata deja de Washington, urmeaza sa puna capat dependentei palestinienilor de ajutorul strain si de organizatii umanitare, a promis presedintele american.