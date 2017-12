Trump primeste o gara in Ierusalim, in semn de recunostinta

Ziare.

com

Ministrul Israel Katz a decis, marti, sa adopte recomandarile unui comitet vizand extinderea pana in cartierul evreiesc din Orasul Vechi a viitoarei linii de mare viteza intre Tel Aviv si Ierusalim, si sa infiinteze o statie la cateva zeci de metri de Zidul Plangerii, a comunicat Ministerul Transporturilor.Aceasta statie se va numi Donald John Trump, "datorita deciziei sale istorice si curajoase de a recunoaste Ierusalimul drept capitala statului Israel si contributiei sale la intarirea statutului Ierusalimului drept capitala a poporului evreu si a statului Israel", transmite AFP.Noua linie feroviara va fi gata in 2018 si va lega cele doua orase in mai putin de o jumatate de ora.Costul liniei de 56 km, care va deservi orasul Modiin si aeroportul Ben Gurion, este estimat de minister la 7 miliarde de sekeli (1,69 miliarde de euro).