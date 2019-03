Trump recunoaste suveranitatea Israelului asupra Platoului Golan, in timp ce avioane israeliene bombardeaza Fasia Gaza

Ziare.

Elicoptere israeliene au atacat luni cu rachete pozitii din nordul Fasiei Gaza ale Brigazilor Ezzedin al-Qassam, structura militara a organizatiei islamiste Hamas.Bombardamentele sunt o riposta la un atac cu rachete atribuit miscarii Hamas care a vizat o zona rezidentiala situata la nord de orasul israelian Tel Aviv, un incident soldat cu ranirea a sapte civili.Intre timp, la Casa Alba, presedintele Trump a decis sa recunoasca suveranitatea Israelului asupra Platoului Golan. Masura masura a fost condamnata vehement de Administratia din Siria.Donald Trump a semnat controversatul document la Casa Alba, alaturi de premierul Israelului, Benjamin Netanyahu.Cu aceeasi ocazie, Donald Trump si-a exprimat speranta ca Benjamin Netanyahu va obtine un nou mandat dupa scrutinul parlamentar programat in Israel pe 9 aprilie.Israelul a ocupat Platoul Golan in "Razboiul de Sase Zile" din 1967, extinzand controlul asupra acestui teritoriu in 1981.Benjamin Netanyahu a laudat decizia lui Donald Trump, afirmand ca "legaturile dintre America si Israel devin mai puternice ca niciodata".