Un caricaturist de la Jerusalem Post a fost concediat dupa ce i-a infatisat pe membrii guvernului Netanyahu ca fiind porcii din "Ferma Animalelor"

Ilustratia parodiaza o poza a membrilor guvernului pe care ei si-au facut-o dupa ce a fost aprobata o lege controversata in Parlament, despre care se spune ca le ofera cetatenilor evrei mai multe drepturi decat minoritatilor. Katz i-a portretizat pe politicieni ca fiind personaje din cartea "Ferma Animalelor" publicata in 1945."Toate animalele sunt egale. Dar unele sunt mai egale decat altele", scria pe ilustratia lui Katz, citand din carte. In roman, animalele de la o ferma se revolta impotriva oamenilor dar de indata ce porcii preiau puterea, totul se transforma intr-un regim autoritar. Porcii promit egalitate pentru toata lumea, dar se auto-proclama specia privilegiata.Publicarea caricaturii in revista a fost primita atat cu laude dar si cu critici deoarece portretizarea politicienilor ca porci ar putea fi considerata o actiune antisemita, porcii fiind considerati de evrei animale impure.Drept urmare, revista a decis sa incheie colaborarea cu Katz."Avi Katz este un caricaturist care a lucrat in calitate de liber-profesionist la Jerusalem Post si in conformitate cu consideratiile editoriale, s-a decis sa nu continuam colaborarea cu el", se arata intr-un comunicat.Katz a declarat ca el considera ca "ilustratia nu este dura si concedierea este idioata", dar s-a declarat incantat sa vada sustinerea imensa pe care a primit-o in ultimele zile.Uniunea Jurnalistilor din Israel a cerut Jerusalem Post sa retraga "aceasta decizie inacceptabila" iar un coleg al lui Katz a demisionat ca semn de protest.O strangere de fonduri pentru sustinerea lui Katz a adunat in jur de 14.000 de euro.