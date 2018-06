Un fost ministru israelian a fost inculpat pentru spionaj in favoarea Iranului

Ziare.

Fostul ministru, care de cativa ani locuia in Nigeria, a calatorit in Guineea Ecuatoriala in mai 2018, de unde a fost extradat in Israel In cursul interogatoriilor, Gonen Segev a fost nevoit sa le marturiseasca anchetatorilor israelieni ca a colaborat cu serviciile de spionaj iraniene.Autoritatile israeliene au aflat ca Gonen Segev a fost recrutat de serviciile iraniene si a lucrat ca agent de spionaj. El a luat legatura initial cu oficiali din cadrul ambasadei iraniene in Nigeria in anul 2012, dupa care s-a deplasat de doua ori in Iran Gonen Segev, in varsta de 62 de ani, a fost membru al Knessetului si ministru israelian al Energiei si Infrastructurii (1995-1996) . El este acuzat ca a furnizat Teheranului informatii clasificate despre industria energetica israeliana si despre oficiali politici si militari.