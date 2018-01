Un israelian a fost ucis in Cisiordania, unde Guvernul insista sa mai construiasca mii de locuinte evreiesti in teritoriu palestinian

Ziare.

Incidentul a avut loc marti seara, pe Drumul 60 din Cisiordania, in apropierea coloniei evreiesti Havat Gilad, anunta surse din cadrul serviciilor de securitate israeliene citate de cotidianul Haaretz si de site-ul Ynetnews.com.Un militant palestinian a deschis focul spre un vehicul israelian, iar soferul a fost ucis.Autoritatile israeliene depun eforturi pentru capturarea agresorului sau agresorilor.Conform unor surse din cadrul serviciilor de securitate israeliene, victima este un colonist evreu in varsta de 35 de ani, care a murit la spital, afirma surse citate de Ynetnews.com.Armata israeliana a fost mobilizata in nordul Cisiordaniei, in apropierea coloniei evreiesti Havat Gilad, unde s-a produs incidentul.Intr-o evolutie paralela, Guvernul Israelului a anuntat ca urmeaza sa aprobe construirea a mii de locuinte in colonii din Cisiordania (teritoriu palestinian).Coloniile evreiesti din Cisiordania constituie unul dintre principalele obstacole in calea relansarii procesului de pace israelo-palestinian. Autoritatea Palestiniana si Uniunea Europeana condamna vehement activitatile israeliene de colonizare in Cisiordania.Administratia Donald Trump a indemnat Guvernul Benjamin Netanyahu sa limiteze activitatile de colonizare.Israelul nu considera ilegale coloniile din Cisiordania si vrea stabilirea statutului acestora prin viitoare negocieri cu palestinienii.In pofida amplificarii tensiunilor dupa decizia presedintelui Donald Trump de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului , Avigdor Lieberman, ministrul israelian al Apararii, a anuntat ca autoritatile israeliene vor aproba miercuri un plan de construire a 1.285 de locuinte in colonii din Cisiordania in anul 2018.In plus, vor fi aprobate planurile preliminare pentru construirea a inca 2.500 de locuinte in 20 de colonii israeliene, intr-un interval inca nedeterminat, a precizat Lieberman.