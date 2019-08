Violente in Ierusalim: Zeci de raniti dupa ciocniri intre palestinieni si politisti israelieni (Video)

Ziare.

Dupa rugaciunea la moscheea Al-Aqsa, sute de palestinieni au inceput sa scandeze in araba: "Prin sufletul nostru, prin sangele nostru, ne sacrificam pentru tine, Al-Aqsa", relateaza AFP.Au inceput apoi ciocnirile si fortele de ordine, care controleaza accesul pe esplanada, au folosit grenade asurzitoare pentru a-i dispersa pe palestinieni care aruncau cu diverse obiecte."Este moscheea noastra, este sarbatoarea noastra, dar armata a venit si a inceput sa loveasca si sa foloseasca grenade asurzitoare", a declarat Assia Abou Snineh, in varsta de 32 de ani.Semiluna Rosie palestiniana a anuntat ca 61 de persoane au fost ranite, dintre raniti aproximativ 15 fiind spitalizati. Politia a anuntat ca din randul fortelor de ordine au fost ranite patru persoane si a mentionat ca sapte oameni au fost arestati.Dupa aparitia tensiunilor, politia a blocat initial accesul evreilor in zona, insa dupa critici a redeschis singura cale de acces pentru ca evreii, care voiau sa marcheze Ticha Beav, sa poata intra.Aflata in centrul conflictului dintre israelieni si palestinieni, Esplanada Moscheilor se situeaza in Ierusalimul de Est, sector palestinian al orasului ocupat din 1967 de Israel, care l-a anexat apoi fara ca acest lucru sa fie recunoscut de comunitatea internationala.Esplanada este un loc sfant atat pentru musulmani cat si pentru adeptii religiei mozaice.