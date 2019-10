A crescut bilantul dezastrului lasat in urma de taifunul Hagibis: 70 de morti

Ziare.

com

15 oameni sunt in continuare dati disparuti, a informat postul public de televiziune NHK, citat de AFP.Peste 100.000 de soldati, pompieri, politisti si membri ai pazei de coasta continua sa caute supravietuitori in zonele inundate si afectate de alunecarile de teren , declansate de ploile - calificate ca "fara precedent" de meteorologii japonezi - care au insotit taifunul Hagibis.Mai multe persoane ar putea fi inca izolate in zonele inundate unde salvatorii nu au reusit sa ajunga, a raportat presa, dupa survolarea cu elicoptere a zonelor devastate."Acordarea de ajutor continua 24 de ore din 24", a declarat premierul Shinzo Abe, in replica la intrebarile puse de senatori in cadrul unei comisii privind bugetul.Peste 3.000 de persoane au fost deja salvate (cu ambarcatiuni, elicoptere si vehicule) in cele 36 de prefecturi afectate de intemperii, dintr-un total de 47.Hagibis a atins tarmul sambata seara in Honshu, una dintre cele patru insule principale ale Japoniei, venind dinspre Pacific, insotit de rafale de 200 km/h si precedat de ploi torentiale.Numarul victimelor a crescut constant luni, iar in ultimul sau bilant, realizat pe baza informatiilor stranse de pe teren de jurnalisti, NHK a oferit marti la pranz o cifra care se apropia de 70 de morti.Ploile de marti dimineata si cele prognozate pentru marti seara reprezinta o noua amenintare pentru locuitori, complicand operatiunile de salvare."Precipitatiile abundente au ridicat nivelul raurilor si fragilizeaza solul in unele locuri", a avertizat purtatorul de cuvant al guvernului, Yoshihige Suga."Apelam la localnici sa pastreze vigilenta maxima", a declarat el pentru presa.Circa 180 de cursuri de apa au iesit partial din matca, iar in unele locuri digurile acestora au fost distruse - apele invadand zone rezidentiale, nu doar in zonele rurale, ci si in orase populate de la periferia capitalei Tokyo, precum Kawasaki.In imaginile prezentate de televiziuni se poate vedea cum casele aflate in apropierea cursurilor de apa se prabusesc si sunt maturate de ape, in timp ce altele, situate la baza dealurilor, sunt daramate in timpul alunecarilor de teren.Zeci de scoli, aziluri de batrani si alte institutii publice au fost, de asemenea, inundate.Mii de sinistrati si-au petrecut mai multe nopti in adaposturi.Printre provinciile cu cel mai mare numar de victime se numara Miyagi si Fukushima, deja afectate dramatic de tsunamiul si de accidentul nuclear din martie 2011.Marti dimineata, circa 34.000 de gospodarii erau afectate in continuare de o pana de curent, iar aproximativ 133.000 de case nu aveau acces la apa potabila.