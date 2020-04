Avertizari fara precedent de la FMI: Pandemia va duce lumea intr-o recesiune precum cea din 1930

Colaps economic generalizat?

FMI a primit zeci de solicitari de asistenta

Ziare.

com

"Este foarte probabil ca economia globala sa experimenteze cea mai grava recesiune de dupa Marea Depresiune din 1930, depasind criza financiara globala de acum un deceniu", a explicat), economistul sef de la FMI, intr-o conferinta de presa.Prin comparatie, a precizat, criza financiara din 2009 a provocat o cadere a cresterii economice globale de 0,1%."Multe rezultate slabe ale cresterii sunt posibile si poate, chiar inclusiv, probabile (...) Magnitudinea si viteza colapsului din activitate nu se aseamana cu nimic din ceea ce am vazut in viata noastra", a adaugat Gopinath, avertizand in legatura cu "nivelul foarte ridicat de incertitudine".Scenariul de baza al Fondului vizeaza o recuperare graduala incepand cu al doilea semestru al anului, cu o crestere estimata de 5,8% a economiei globale.Dar, deocamdata, previziunile sunt legate de un colaps economic generalizat pe toata Planeta: produsul intern brut al Marii Britanii va scadea cu 6,5 %; in Rusia, cu 5,5 %; in Africa de Sud, cu 5,8 %; Turcia va avea un regres de 5% iar Arabia Saudita de 2,3%.Isi vor mentine cresterea pozitiva, dar cu revizuiri semnificative in jos, cei doi mari giganti asiatici: China, care va creste cu 1,2% anul acesta, si India, cu 1,9%.FMI a botezat criza drept "Marea Inchidere", din cauza masurilor de izolare si a restrictiilor de mobilitate din mare parte a lumii, pentru a combate pandemia.De asemenea, a subliniat ca exista "o inchidere de facto a unei parti semnificative a economiei" si ca "tulburarile interne se extind prin intermediul partenerilor sociali, prin intermediul schimburilor si lantului de valori, ceea ce se adauga efectelor generale macroeconomice".Gopinath, a avertizat, totodata, in legatura cu modificarile economice structurale in fata viitorului ce va rezulta din aceasta criza.", a estimat el.Evolutia va depinde, cu siguranta, de "schimbarile in comportamentul consumatorilor, drastica ajustare a pietelor financiare, pierderile de productivitate, increderea consumatorilor si extrema volatilitate a materiilor prime".In ultimele saptamani, Fondul a primit "un numar fara precedent" de solicitari asistenta financiara de urgenta, iar peste 90 de tari din cele 189 care o compun bat la portile institutiei pentru a primi sprijin.Kristalina Georgieva, directorul general al institutiei, a avertizat saptamana trecuta ca, daca pandemia afecteaza atat tarile avansate, cat si pe cele in curs de dezvoltare, regiuni precum America Latina, Africa sau Asia au cel mai mare risc din cauza economiilor fragile si a sistemelor de sanatate.