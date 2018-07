Canicula din Japonia a omorat 80 de oameni si a bagat in spital alti 35.000 (Foto)

#Japan Meteorological Agency recognizes #heatwave that has killed nearly 80 people in 2 weeks in the country as a natural disaster... expected to last 2 more weeks 😓 pic.twitter.com/gRx8DJenpf - Sam Green (@Samwell75) July 23, 2018

#Japan: At least 65 people killed in an unprecedented #heatwave in one week. pic.twitter.com/f4eeVrZ8ei - APN NEWS (@apnnewsindia) July 24, 2018

Deadly #heatwave continues to impact Japan. The mercury hit 38.4℃ in Dazaifu, Fukuoka Prefecture, making it the all-time record high for the city. With high humidity, the heat indices have reached the mid-40's today (July 20)! pic.twitter.com/7vCOn41D3y - 森さやか (@sayakasofiamori) July 20, 2018

Ziare.

com

Saptamana trecuta, cand temperaturile au trecut mult peste 35 de grade Celsius la umbra in principalele zone, a fost cea mai grava, cu 65 de victime, potrivit estimarii Agentiei de gestiune a incendiilor si dezastrelor.15 oameni au murit doar in ultimele doua saptamani, potrivit AFP.Temperaturile au atins valori intre 35 si 40 de grade Celsius la umbra in multe orase japoneze."Observam temperaturi fara precedent in multe regiuni", a explicat responsabilul Agentiei de meteorologie, Motoaki Takekawa, intr-o conferinta de presa sustinuta luni seara. Acest val de caldura "este fatal si estimam ca este o catastrofa naturala", a adaugat el.Majoritatea deceselor sunt la persoane in varsta, insa si copii figureaza printre victime, intre care un baiat de sase ani, care a murit din cauza ca a participat la activitati scolare in exterior si a faptului ca sala de clasa nu avea aer conditionat."Masuri de urgenta sunt necesare pentru a proteja copiii", a declarat marti purtatorul de cuvant al Guvernului, Yoshihide Suga. Guvernul va subventiona instalarea de aparate de aer conditionat in scoli, facultati si licee incepand de vara viitoare.La 1 aprilie 2017, mai putin de jumatate dintre salile de clase din scolile publice dispuneau de climatizare., a indicat Suga.Temperaturi neobisnuite au fost atinse in toata tara, in special in orasul Kumagaya, la nord de Tokyo, care a batut recordul national luni afisand in termometru 41,1 grade Celsius.In localitatea Ome, din prefectura Tokyo, au fost 40,3 grade Celsius, o premiera in interiorul metropolei care nu a cunoscut niciodata temperaturi mai mari de 40 de grade Celsius.Potrivit Agentiei de meteorologie, temperaturile de 35 de grade Celsius sau mai mult ar putea persista pana la inceputul lunii august, in ciuda scaderii lor pentru cateva zile.Agentia de gestionare a catastrofelor le-a cerut oamenilor sa foloseasca aparatele de aer conditionat (instalate in cele mai multe locuinte), sa bea apa si sa faca pauze de munca regulate.Si locuitorii din regiunile din vest, devastate de ploi torentiale la inceputul lunii, sunt atentionati in special, mai ales ca isi curata casele si in exterior.Recordurile de temperatura atinse anul acesta starnesc ingrijorare in privinta Jocurilor Olimpice din 2020, care vor avea loc la Tokyo in plina vara, din 24 iulie pana pe 9 august.