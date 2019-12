Carlos Ghosn, fostul sef Nissan, a fugit din Japonia: Nu o sa mai fiu tinut ostatic de un sistem judiciar corupt!

Ziare.

com

Intr-o declaratie transmisa din Liban, unde se afla acum Ghosn, acesta spune ca nu a fugit de justitie, ci de "injustitie si de persecutie politica", noteaza BBC "Nu o sa mai fiu tinut ostatic de catre sistemul justitiar corupt din Japonia, unde vinovatia este implicita, discriminarea este violenta, iar drepturile umane elementare sunt negate", a transmis Ghosn intr-un e-mail.Avocatul lui Ghosn sustine ca a fost luat prin surprindere de veste si ca nu a vorbit cu clientul sau recent. Junichiro Hironaka le-a declarat reporterilor din Tokyo ca pasapoartele lui Ghosn se afla la avocati.Este neclar cum a putut parasi Japonia, in conditiile in care casa sa era supravegheata si avea acces restrictionat la telefon si la calculator.Cu o avere estimata la 120 de milioane de dolari, Ghosn, in varsta de 65 de ani, a fost unul dintre cei mai importanti oameni din industria auto pana in noiembrie 2018, cand a fost arestat in Japonia si eliberat apoi in conditii foarte stricte, printre care interdictia de a parasi tara, in schimbul platii unei cautiuni de 9 milioane de dolari. Ghosn si-a sustinut tot timpul nevinovatia.Nascut in Brazilia din parinti cu radacini in Liban si scolit in Franta, fostul sef Nissan detine un pasaport francez, unul brazilian si unul libanez.C.S.