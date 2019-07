Ce explicatii a dat barbatul care a incendiat un studio de animatie din Japonia

Ziare.

Postul public de radio NHK, care l-a identificat pe barbatul de 41 de ani ca fiind Shinji Aoba, citand surse ale politiei, a mai informat ca acesta a facut inchisoare pentru ca a jefuit un magazin in Tokyo in 2012 iar dupa ce a fost eliberat a locuit in spatii pentru fosti condamnati. De asemenea, a fost tratat pentru o boala psihica. Atacul de joi comis in bine-cunoscutul studiou de animatie Kyoto Animation , o cladire cu trei etaje aflata in fosta capitala a Japoniei Kyoto, a ucis 33 de persoane, iar 10 sunt in stare critica, au declarat autoritatile. Majoritatea victimelor au murit din cauza inhalarii de dioxid de carbon, potrivit NHK.A fost cel mai grav atac in masa intr-o tara cu una dintre cele mai scazute rate ale criminalitatii din lume de cand o presupusa incendiere in Tokyo a ucis 44 de persoane in 2001, scrie Reuters."Am facut-o", a declarat Aoba politiei cand a fost prins, potrivit Kyodo, adaugand ca a dat foc pentru ca el credea ca studioul i-a furat ideile dintr-un roman.Aoba se afla in spital sub anestezie din cauza arsurilor pe care le-a suferit si politia nu a putut sa-l interogheze, asa ca a refuzat sa comenteze, a transmis Nippon TV.Studioul avea aproximativ 160 de angajati cu o varsta medie de 33 de ani, potrivit site-ului sau. Asta inseamna ca era o companie relativ tanara intr-o Japonie care imbatraneste rapid. In momentul declansarii incendiului inauntru se aflau 74 de persoane. Nouasprezece dintre cele 33 de victime au fost gasite pe scarile care duceau pe acoperis de la etajul al treilea, cu trupurile cazute unele peste altele.Pompierii care au sosit rapid dupa inceperea focului au gasit usa care ducea la acoperis inchisa, dar putea fi deschisa din afara. Presedintele companiei, Hideaki Hatta, a spus multe dintre victime erau femei tinere, de 20-30 de ani.Conform actelor sale de identitate, Aoba era rezident al suburbiei Saitama din Tokyo, la aproximativ 480 km est de vechea capitala Kyoto. El ar fi cumparat doua canistre de 20 de litri de la un magazin de bricolaj, a pregatit lichidul inflamabil intr-un parc din apropierea studioului si a transportat canistrele la studio cu ajutorul unui carucior. El a calatorit in zona cu trenul si nu avea nicio legatura cu Kyoto Animation. Potrivit Kyodo, el ar fi fost vazut in zona studioului cu cateva zile inainte de atac.Studioul produce serii "anime" populare precum 'Sound! Euphonium'. Este, de asemenea, cunoscut pentru "Violet Evergarden", care a fost prezentat pe Netflix. Filmul 'Free! Road to the World - The Dream' urma sa fie lansat in aceasta luna.