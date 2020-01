Cea mai in varsta persoana din lume a sarbatorit implinirea a 117 ani cu o petrecere si tort (Video)

Ziare.

Batrana si-a marcat duminica ziua de nastere cu o petrecere, impreuna cu personalul si prietenii de la camin, potrivit unor inregistrari difuzate de televiziunea locala TVQ Kyushu Broadcasting Co, relateaza Reuters Tanaka, a carei zi de nastere a fost pe 2 ianuarie, a luat o muscatura dintr-o felie din tortul ei mare si a comentat zambind: "Gustos"."Mai vreau!" a adaugat ea.Kane Tanaka s-a nascut prematur in 1903 si s-a casatorit cu Hideo Tanaka in 1922, potrivit Guinness World Records. Cuplul a avut patru copii si a adoptat un al cincilea.Kane Tanaka a fost confirmata anul trecut ca fiind cea mai in varsta persoana in viata, la 116 ani, potrivit Guinness World Records.Exemplul sau este simbolic pentru populatia japoneza, a carei varsta medie creste rapid, fenomen insotit de scaderea natalitatii, care nastte ingrijorari in randul niponilor cu privire la deficitul de forta de munca si perspectivele cresterii economice viitoare.Numarul bebelusilor nascuti in Japonia a scazut cu 5,9% fata de anul trecut, pentru prima data de cand guvernul a inceput sa inregistreze date, in 1899, potrivit Ministerului Sanatatii.